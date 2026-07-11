Бруклин Бекъм пропусна 15-ия рожден ден на сестра си Харпър заради семейния конфликт

Бруклин Бекъм не присъства на празненството по случай 15-ия рожден ден на сестра си Харпър на фона на задълбочаващия се семеен конфликт.

Харпър отпразнува рождения си ден в петък в италианския ресторант Sant Ambroeus в Уест Палм Бийч, Флорида, заедно с родителите си Дейвид и Виктория Бекъм, както и с братята си Ромео (23) и Круз (21). На тържеството присъстваха и приятелките на Ромео и Круз – Ким Търнбол и Джаки Апостел.

За случая Харпър беше облечена в бяла рокля, Виктория избра прилепнала черна рокля, а Дейвид носеше бяла тениска под сако. Ромео и Круз бяха заложили на по-небрежен стил с тениски и дънки, съобщава Page Six.

Семейното тържество се състоя месец след като Харпър е направила опит да се помири с Бруклин, като отишла до дома му в Бевърли Хилс, Калифорния, малко след церемонията по откриването на звездата на Дейвид Бекъм на Алеята на славата в Холивуд.

Тя пристигнала без предупреждение в дома на Бруклин, но си тръгнала само секунди по-късно, без да го види. Източник потвърдил пред изданието, че нито Бруклин, нито съпругата му Никола Пелц са били у дома по това време.

Бруклин и Пелц обаче обвиниха семейството, че опитът за помирение е бил режисиран за папараците.

„Фактът, че фотографите вече са били на място, когато писмото е било доставено, говори сам за себе си – всичко е било организирано за камерите", заяви техен представител пред изданието.

Бруклин Бекъм и Никола Пелц са в открит конфликт със семейството му от януари. Тогава основателят на марката люти сосове Cloud23 публикува остро послание в Instagram, в което обвини известните си родители, че се опитват да съсипят брака му с Пелц.

Той заяви, че не желае помирение с Дейвид и Виктория Бекъм и оттогава отсъства от семейните събирания и празненства.

Миналия месец Никола Пелц беше обвинена от фенове, че е отправила прикрита обида към Харпър чрез публикация в Instagram, посветена на новата ѝ снаха Кения Кински-Джоунс.

Пелц публикува снимки от сватбата на по-големия си брат Уил с Кения Кински-Джоунс и нарече новия член на семейството си „сестрата, за която винаги е мечтала", въпреки че Харпър също е нейна снаха.

„Тази сватба беше едно от най-красивите неща, на които съм имала честта да присъствам. Уили, благодаря ти, че най-накрая и официално ми даде сестрата, за която винаги съм мечтала – Кен", написа тя.

Пелц похвали и семейството на Кения Кински-Джоунс – дъщеря на покойния легендарен музикален продуцент Куинси Джоунс и германската актриса Настасия Кински.

„Завинаги ще се чувствам щастлива, че мога да наричам семейство тези невероятни хора – семейство Джоунс. Благодаря ви, че внесохте толкова много любов, топлина, красота и истинска магия в живота ни. Сърцето ми е пълно. Обичам ви, Уили и Кения. Наздраве за вас двамата", написа още тя.