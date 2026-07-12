Дълги аплодисменти изкараха Лили Иванова на бис в Летния театър във Варна

15 песни изпълниха Лили Иванова и нейният оркестър по време на концерта им в Летния театър във Варна снощи, а в края публиката я върна на бис. След продължителни аплодисменти и викове „Браво!“ и „Още!“ музикантите подариха за финал популярната „Камино“.

Гостуването е част от последното голямо национално турне на Лили Иванова, но догодина тя отново ще бъде във Варна, тъй като градът е сред четирите в страната, заедно със София, Пловдив и Бургас, където е планирано да има специални концерти през 2027-а.

Още при излизането на певицата на сцената на Летния театър във Варна, зрителите я посрещнаха със ставане на крака и аплодисменти, съобщава БТА. В началото на програмата тя предложи песните „Счупено сърце“, „Малка част от мен“, „Ела“, „Какво си ти“, в които се изявиха със сола на тромпет и саксофон Огнян Енев и на цигулка Орлин Цветанов.

След 12-тата песен Лили Иванова представи музикантите, които я придружават в турнетата ѝ от години, припомняйки, че цялата й програма е дело на китариста Ангел Дюлгеров като аранжор. Освен него в LI Orchestra са Огнян Енев - композиции, пиано, тромпет и саксофон, китаристът Иван Йорданов-Чери, басистът Христо Михалков, цигуларят Орлин Цветанов, Росен Ватев на барабаните, както и вокалното трио „ЛаТиДа“.

После певицата покани зрителите да пеят заедно с нея вечните й хитове „Щурче“, „Детелини“, „Ветрове“ и те останаха до края на концерта на крака, танцувайки, светейки с фенерчетата на телефоните си и снимайки видео клипове от изпълненията. Варненци изпратиха Лили Иванова с дълги аплодисменти.

Тазгодишното национално турне на примата на българската естрада започна с Добрич, Русе, Горна Оряховица. Днес ще има концерт в Бургас.