ЕС ще спре субсидията за Венецианското биенале заради участието на Русия

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Биеналето във Венеция може да се сблъска със съкращаване на финансирането от ЕС поради „отварянето на руския павилион на световноизвестното изложение за първи път от началото на войната в Украйна“, заяви заместник-председателя на Европейската комисия Хена Виркунен, цитирана от ДПА.

„Комисията официално препоръчва на EACEA (The European Education and Culture Executive Agency – бел.ред.) да прекрати субсидията от 2 милиона евро за Биеналето във Венеция“, написа Виркунен в социалната мрежа X, като се позова на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, предава БТА.

„Културата в Европа – финансирана с парите на данъкоплатците – трябва да насърчава и защитава демократичните ценности“, допълни тя в своя пост.

„Тези ценности не се зачитат в днешна Русия.“

Русия участва във Венецианското биенале, което се провежда на всеки две години, за първи път тази година, след като на 24 февруари 2022 г. започна мащабна инвазия в Украйна.

През 2022 г. художниците, които трябваше да участват в изложбата, спонтанно се оттеглиха в знак на протест срещу войната.

През 2024 г. Москва позволи на Боливия да използва павилиона.

Според по-ранна информация от Брюксел, Европейската комисия в момента предоставя на Фондацията на Биеналето общо 2 милиона евро за период от три години в подкрепа на филмови продуценти и имерсивни технологии.

Руският павилион на Венецианското биенале остана отворен само за три дни, тъй като срещна остра съпротива, припомня БТА.