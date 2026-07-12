Конкурсът "Сара-Нора Прима" отличи победителите в четвъртото си издание

Ами Иное от Япония и Флорентина Тръмплер от Германия спечелиха първи награди при жените в най-високата възрастова категория (17–27 години) на четвъртия Международен балетен конкурс "Сара-Нора Прима". При мъжете първите места бяха присъдени на Самуил Неделин от България и Тиаго Виктор Алварес Сантана от Бразилия. Първата награда е 2500 евро.

Церемонията по награждаването се състоя в Държавна опера – Бургас, с което завърши четвъртото издание на международния конкурс, събрал над 140 участници от 13 държави.

Конкурсът се организира от примабалерината Сара-Нора Кръстева и балетния мениджър и хореограф Евгения Трофимчук. Събитието е с подкрепата на Министерството на културата, Община Бургас, Българската телеграфна агенция, Държавна опера – Бургас и партньорите на конкурса. На церемонията присъстваха заместник-кметът на Бургас Диана Саватева, Антоанета Маркова, директор на дирекция ЛИК към БТА, представители на културни институции, балетни дейци, преподаватели, партньори на конкурса, журналисти.

Сара-Нора Кръстева беше председател на журито, в което участваха примабалерината и директор на балета на Софийската опера и балет Марта Петкова, международната балетна звезда и премиер солист на Виенската държавна опера Денис Черевичко, проф. Мария Илиева – примабалерина, хореограф, педагог и бивш директор на балета на Софийската опера и балет, Айшем Сюнал Савашкърт – примабалерина и директор на балета на Държавна опера – Истанбул, проф. Джоюн Джо – примабалерина, хореограф и педагог в Корейския национален университет по изкуствата K-ARTS и директор на Корейския национален институт по изкуствата, Галина Сребрева – хореограф, педагог и директор на Националното училище за танцово изкуство – София, Ангелина Гаврилова – хореограф, педагог и директор на балет "Арабеск", Константин Костюков, хореограф, педагог и бивш директор на балета в Белград, Галина Калчева, примабалерина, хореограф и ръководител на балета в Държавна опера – Бургас.

Втора награда при жените в най-високата възрастова категория на стойност 1500 евро получи Андреа Генова от България. Втора награда при мъжете не беше присъдена.

Третите награди при жените на стойност 1000 евро получиха Минджу Шин от Република Корея и Мей Еджи Йениджи от Турция. Третите награди при мъжете получиха Шун Кавафуне от Япония и Уонуу Джо от Република Корея.

Отличията в тази категория бяха връчени от организаторите на конкурса Сара-Нора Кръстева и Евгения Трофимчук. От сцената Сара-Нора Кръстева отправи послание към младите участници, като подчерта, че всички присъстващи в залата са се събрали заради тях. Тя отбеляза, че усилията на всички, които ги подкрепят, са насочени към техния успех и развитие, и им пожела късмет и вдъхновение в представянето им тази вечер. Евгения Трофимчук изрази своята благодарност към всички, които с отдаденост и подкрепа допринасят за развитието на балетното изкуство. Тя подчерта важността на усилията, които дават възможност на младите таланти да разкрият своя потенциал, да откриват своя път към сцената и да се появяват нови звезди и значими имена в света на балета.

Във възрастова група B за участници от 13 до 16 години наградите бяха връчени от Антоанета Маркова, директор на редакция ЛИК към БТА. Маркова отбеляза, че за нея е радост и чест да бъде част от празника на грацията и красотата. Тя подчерта, че България има утвърдени балетни традиции, а форумът "Сара-Нора Прима" е достоен пазител на това наследство.

Маркова припомни, че БТА подкрепя като партньор конкурса "Сара-Нора Прима" от първото му издание през 2023 г., като отразява развитието на форума, постиженията на участниците, визията на организаторите и приноса на международното жури за утвърждаването на балетното изкуство. Тя изрази очакване към следващото, пето издание на конкурса и към новите успехи, които предстоят.

Директорът на редакция ЛИК на БТА отправи поздравления към Сара-Нора Кръстева, Евгения Трофимчук и членовете на авторитетното международно жури за тяхната роля в подкрепата на следващото поколение артисти. Тя отбеляза усилията им да съхраняват високите критерии на класическата балетна школа и едновременно с това да насърчават младите таланти.

Маркова поздрави и всички участници в конкурса, които с вдъхновение, красота и резултат от дългогодишен труд са изпълнили залата с магията на танца, като подчерта, че самото им участие е доказателство за тяхната отдаденост към изкуството.

При девойките третата награда на стойност 500 евро Антоанета Маркова връчи на Ана Мария Илиева от България. Втората награда на стойност 750 евро беше присъдена на Стефани Николова от България. Първата награда на стойност 1000 евро получи Хуюн Парк от Република Корея.

При юношите трета и втора награда не бяха присъдени. Първата награда на стойност 1000 евро Маркова връчи на Християн Гичев и Кристиян Якимов от България.

Във възрастова група А за участници от 9 до 12 години отличията бяха връчени от оперната прима Силвана Пръвчева, която осигури и финансови стимули за най-малките участници. Финалистите в категорията получиха дипломи и плакети, както и подаръци от партньорите на конкурса "Гришко" за България и Dance Gallery. Допълнително бяха предоставени ваучери за едногодишно намаление, връчени от Петя Иванова.

Сред финалистите в тази възрастова група бяха Валентина Коларска, Ела Арслан, Йоана Йорданова, Дамяна Долапчиева и Симона Николова.

При момичетата третата награда беше присъдена на Валери Георгиева и Ида Матеевска от България. Втора награда получиха Рая Георгиева и Любена Сребрева от България. Първата награда беше присъдена на На Ън Парк от Република Корея.

Международното жури не присъди Голямата награда Grand Prix на конкурса, но отличи голям брой участници с призове, професионални възможности, покани за гастроли, участия в спектакли и образователни стипендии.

Освен основните награди, участниците в Четвъртия международен балетен конкурс "Сара-Нора Прима" получиха редица специални отличия, които дават възможности за професионално развитие, участия в спектакли, гастроли и обучения.

Сред специалните награди беше отличието на град Бургас на стойност 500 евро, което беше присъдено на 16-годишната Лионор Димитрова. Наградата беше връчена от заместник-кмета на Община Бургас Дияна Саватева.

В приветствието си към публиката, участниците, журито, организаторите на конкурса, Диана Саватева изрази своята признателност да представлява Община Бургас на финалната вечер. Тя благодари на всички, които са допринесли за превръщането на Бургас в красива и вдъхновяваща сцена за балетното изкуство, събираща млади таланти, професионалисти и почитатели на балета. Тя подчерта, че конкурсът вече се е превърнал в традиция, която ще продължи и през следващите години. Бургас има своите силни традиции и стабилна основа за развитието на балетното изкуство, а градът е готов да посрещне и подкрепи новите млади звезди, които ще оставят своя отпечатък на сцената, посочи тя.

Държавна опера – Бургас даде покани за гастроли на Мей Еджи Йениджи, Самуил Неделин, Ана Мария Илиева и Рада Николова. Сара Нели получи възможност за седемдневен стаж в театъра. Отличията бяха връчени от ръководителя на балета в Държавна опера – Бургас Галина Калчева.

Софийската опера и балет предостави професионални възможности за младите артисти. Трудов договор за присъединяване към трупата получи Андреа Генова. Покани за участие в спектакли получиха Валерия Минкова, Ана Мария Илиева, Християн Гичев и Самуил Неделин. Отличията бяха връчени от директора на балета на Софийската опера и балет Марта Петкова.

Международната балетна звезда Денис Черевичко предостави едноседмичен стаж под негово ръководство на Андреа Генова, Мей Еджи Йениджи, Уонуу Джо, Ана Бойко и Рада Николова.

Балет "Арабеск" отличи Рая Георгиева и Любена Сребрева с участие в спектакъла "Снежната кралица".

Директорът на балета на Държавна опера – Истанбул Айшем Сюнал Савашкърт предостави възможност за гастрол в централна партия на Стефани Николова, Шун Кавафуне и Ана Бойко.

Хореографът и педагог Константин Костюков покани за гастрол в Швейцария и Франция Мей Еджи Йениджи, Самуил Неделин, Шун Кавафуне и Хару Накагава. Флорентина Тръмплер получи покана за гастрол в централна партия в Националния театър в Белград. Тиаго Виктор Алварес Сантана беше избран за едноседмичен стаж за повишаване на квалификацията в Staatstheater Mainz с Константин Костюков и Ирина Старостина.

Директорът на Националното училище за танцово изкуство – София Галина Сребрева предостави покани за обучение на Ида Матеевска и Рая Георгиева, както и седемдневна стипендия на Хелена Хартвиг.

Балетната школа "Маша Илиева" отличи Рая Георгиева, Валери Георгиева и Валентина Коларска с участие в централна партия в спектакъл на школата на сцената на Софийската опера и балет.

За цялостно добро представяне без получено основно отличие Валерия Минкова получи поощрителна награда от 250 евро.

Сред наградите от партньорите на конкурса беше стипендия за седемдневно безплатно обучение в Института за танцово изкуство в Белград, предоставена от Евгения Трофимчук от Dance Way и Balkan Alliance на Лидия Таполи.

Стефания Траянова получи балетна пачка от "Гришко" за България.

Наградата за съвременна хореография на името на проф. Луканов на стойност 500 евро беше присъдена на Ангелина Гаврилова. Отличието беше връчено от доц. д-р Елица Луканова, преподавател в академията „Сара-Нора Мастер“ и дъщеря на проф. Луканов.

Всички български участници до 18 години получават право на едногодишна стипендия от Министерството на културата по "Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби“" след приемането на програмата.

В рамките на церемонията всички участници, достигнали до втория тур на конкурса, получиха диплом и плакет за финалист.

Четвъртото издание на Международния балетен конкурс "Сара-Нора Прима" завърши с признание към младите изпълнители и с множество възможности за тяхното професионално развитие – от участия в престижни сцени и международни гастроли до обучения с водещи имена от световния балет.

Събитието затвърди позицията на Бургас като място за международен културен обмен и сцена за развитие на младите таланти в балетното изкуство.

В рамките на събитието се проведе и балетната академия "Сара-Нора Мастер", в която млади танцьори работиха с утвърдени артисти и педагози от България и чужбина.

Евгения Трофимчук и примабалерината Сара-Нора Кръстева изказаха своята благодарност за безценната подкрепа на Министерството на културата на Република България, Община Бургас, Българската телеграфна агенция, партньорите им от Държавна опера – Бургас, представителите на Първи частен природо-математически комплекс ЕООД, "Минстрой Холдинг" АД, "Биодерма", "Гришко"-България, "Денс Галери", Бутик за цветя, както и на всички приятели и съмишленици на конкурса. Благодарение на тази подкрепа и съпричастност конкурсът продължава да развива своята мисия и да вдъхновява младите таланти в света на балетното изкуство.

Конкурсът завърши с галаконцерт на победителите. Днес от 14 часа ще е галаконцертът на участниците в балетната академия "Сара-Нора Мастер".