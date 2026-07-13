20 000 се трупат да гледат Самуел Финци и Иван Юруков в “Ла Скалата” на театрите в Гърция

Древната сцена в Епидавър, където Народният постави “Вакханки”, се слави с удивителната си акустика

Българският театър имаше ярка изява под звездното небе на Пелопонес на сцена, изградена през IV век преди новата ера, където някога са звучали трагедиите на древните драматурзи.

“Вакханки” от Еврипид, с режисьор Явор Гърдев, на Народния театър “Иван Вазов” направи премиерата си в легендарния Античен театър в Епидавър ­ място, което за всеки театрал е това, което “Уимбълдън” е за тениса или “Ла Скала” за операта. Театърът е смятан за архитектурно чудо на Античността и до днес удивява с акустиката си. Дори звукът от паднала монета или шумоленето на лист хартия на сцената може да бъде чуто от последния ред на амфитеатъра без никакво озвучаване.

Премиерата бе в две поредни вечери - на 10 и 11 юли, и бе посрещната с продължителни аплодисменти на крака. Сред над 10-хилядната публика имаше и немалко българи, изминали стотици километри, за да станат свидетели на спектакъла. На древната сцена застанаха Леонид Йовчев, Самуел Финци, Иван Юруков, Иван Николов, Александра Свиленова и Мартин Димитров заедно с гръцките актьори Александрос Милонас, Лукия Михалопулу и Михаил Табакакис. В спектакъла се включи и британската авангардна група The Tiger Lillies, която не просто изпълнява музиката на живо, а се превръща в действащо лице в драматичното действие.

За директора на Народния театър Васил Василев случилото се в Епидавър е повече от успешна премиера. “Това е историческо събитие за българския театър. Отново се вписахме в европейските театрални традиции. Това е успех, който е заслужен и е резултат от работата ни през последните години”, каза той след представлението.

