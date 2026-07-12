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Катето Евро: Бях в страхотна депресия, всеки ден си бия инжекции в корема

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Катето Евро КАДЪР: NOVA

Любимата актриса Катерина Евро е преживяла тежка депресия по време на снимките на шоуто "България търси талант". Актрисата, изиграла певицата Рени в "Оркетър без име", продължава да се бори със здравословни проблеми. Тя призова жените да не пушат, тъй като вредният навик може да доведе до остеопороза.

„Искам да кажа на жените, които пушат, че пушачките много често боледуват от тежка остеопороза. Така че не трябва да се пуши", каза Катето Евро пред NOVA.

Тя е претърпяла три операции, при които прешлените са били стабилизирани със специален медицински цимент.

„Всеки ден си поставям инжекция в корема. Вече една година. Лечението е скъпо, но Здравната каса го отпуска. Въпреки това още ме боли гърбът, изморявам се и вече не мога да ходя на Витоша, което ми беше любимо", каза актрисата.

„Бях в страхотна депресия. Снимах „България търси талант" на инжекции и с много сериозни болки. Знам какво очакват хората от мен, но не можех да бъда 100% себе си", сподели Катето Евро, която допълни още, че стресът е довел и до силен косопад.

Катето Евро КАДЪР: NOVA

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