83-годишният Харисън Форд демонстрира впечатляваща физика, докато кара колело в Ел Ей

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83-годишният Харисън Форд демонстрира впечатляваща физика, докато кара колело в Лос Анджелис.

Актьорът, известен с участието си в „Индиана Джоунс" и „Междузвездни войни", кара колело през уикенда въпреки горещото лятно време.

Номинираната за „Оскар" звезда показа мускулестите си ръце, докато облече прилепнал черен потник с дълбоко деколте, както и чифт черни шорти, пише "Дейли мейл"

В един момент холивудският актьор беше видян да вади обикновена бяла риза от раницата си, която бързо облече, преди да продължи карането си на колело в града.

Форд вече е обсъждал как поддържа активен начин на живот.

„Вярвам в тренировките за предотвратяване на наранявания повече от всичко друго. Аз съм стар пръдня и трябва да се защитя", каза той пред Men's Health.

Звездата също така разкри някои от начините, по които поддържа форма.

„Активен съм физически. Играя тенис, карам колело, тренирам малко във фитнеса", заяви Форд миналата година, според FilmInsideNYC.

И по време на предишна поява в The Ellen DeGeneres Show, той разкри, че диетата му се състои главно от риба и зеленчуци.

Актьорът от Blade Runner гледа на остаряването с позитивно мислене.

„Не искам да съм отново млад", обясни той пред изданието, преди да добави: „Бях млад, а сега се наслаждавам на това, че съм стар."

„Със сигурност си физически ослабен от възрастта, но има прекрасни неща във възрастта - богатството от опит, пълната тежест на цялото време, което си прекарал, за да остарееш - и има известна лекота в това за мен."

Форд ще навърши 84 години на 13 юли и няма планове да се откаже от актьорството.

На въпрос от Variety миналата година дали има планове да се пенсионира скоро, той просто отговори: „Не."

„Това е едно от нещата, които смятах за привлекателни в работата на актьора, беше, че те също се нуждаят от възрастни хора, които да играят ролите на възрастни хора."

През март Форд получи отличието за цялостно творчество по време на 32-рите годишни награди на Гилдията на екранните актьори в Лос Анджелис.