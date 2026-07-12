Бургас пя с Лили Иванова в препълнения Летен театър (Видео)

Близо 2000 зрители тази вечер препълниха Летния театър в Бургас за концерта на Лили Иванова – едно от най-очакваните музикални събития в летния културен календар на града.

Публиката посрещна легендарната изпълнителка с продължителни аплодисменти още с появата ѝ на сцената, а през цялата вечер пееше заедно с нея емблематичните й песни.

Началото на концерта беше поставено със "Счупено сърце", след което прозвучаха едни от най-обичаните произведения от богатия репертоар на певицата. Сред тях бяха "Искам те", "Ти дойде", "Ненужен спомен", "Сълза", "Малка част от мен", "Ела", "Какво си ти", "Любовта е живот“, "Този свят е жена", "Невероятно", "Детелини". Всяко изпълнение беше посрещано с бурни аплодисменти, а голяма част от зрителите пееха заедно с Лили Иванова през цялата концертна вечер, пише БТА.

На сцената с нея бяха музикантите от LI Orchestra – Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов – Чери, Христо Михалков и Росен Ватев, както и вокалното трио „ЛаТиДа“. Концертът впечатли със силно сценично присъствие, прецизен звук и музикална интерпретация, които още веднъж затвърдиха високия професионален стандарт на продукцията.

Финалът на вечерта се превърна в една от най-емоционалните части на концерта. Публиката дълго аплодира изпълнителката на крака и скандира "Още!", което я върна на сцената за бис. Аплодисментите не стихнаха до последния акорд, а зрителите изпратиха певицата с продължителни овации.

Концертът в Бургас е част от националното турне на Лили Иванова, което вече премина през Габрово, Добрич, Русе и Варна. Есенната част на обиколката продължава със спектакли в София на 2 септември, Пловдив на 7 септември, Плевен на 10 септември, Шумен на 22 октомври, Хасково на 16 ноември, Пазарджик на 18 ноември и Ямбол на 23 ноември.

От екипа на изпълнителката съобщиха още, че през 2027 г. Лили Иванова ще изнесе само пет ексклузивни концерта в четири български града – София, Пловдив, Варна и Бургас. За проявите вече функционира специална платформа за предварителна регистрация, чрез която почитателите ще получат информация за събитията и възможност за достъп до продажбата на билети 24 часа преди официалния старт.