Откриват Международния летен семинар по български език и култура във ВТУ

Над 80 участници от 28 държави и 4 континента – Европа, Северна Америка, Африка и Азия, ще бъдат посрещнати с хляб и сол в аулата на Великотърновския университет. Днес се открива 49. Международен летен семинар по български език и култура. Форумът ще се проведе от 13 юли до 2 август 2026 г. и традиционно събира участници от различни държави, обединени от интереса си към българската азбука и културна идентичност.

Програмата включва практически обучения по български език и осем специализирани семинара, съобразени с интересите на участниците. Темите обхващат съвременния български език, културата и изкуството на България, българското изобразително изкуство, съвременното българско кино, българския фолклор, историята и културата на България, традиционните митологични представи на българския народ и българската литература.

Културната програма предлага богато съдържание и преживявания. Включени са Вечер на българските занаяти, посветена на Чипровския килим като история, традиция и наследство, творческа работилница „Открий България", езикова олимпиада Lingua Viva „Да говорим български!", кинолектория със съвременно българско кино и наблюдение на аудиовизуалния спектакъл „Звук и светлина". Предвидени са и традиционните вечери на българската и интернационалната кухня.

В рамките на двете седмици участниците ще изучават български песни и народни танци. По традиция програмата включва културно-познавателни екскурзии до Шипка и Казанлък, както и до Русе и Скален манастир „Свети Димитър Басарбовски".

Основната цел на Международния летен семинар по български език и култура е да утвърждава и развива българистиката в чужбина и да насърчава интереса към българския език и културното наследство на България, посочи пред журналисти новият директор на семинара доц. д-р Валерия Тодорова.