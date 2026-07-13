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След четвърт век заедно: Ева Херцигова каза „да“ на Грегорио Марсиай (Видео, снимки)

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Супермоделът Ева Херцигова най-накрая се омъжи за дългогодишния си партньор, бизнесмена Грегорио Марсиай СНИМКА: X/@HouseOfVanity88

Супермоделът Ева Херцигова най-накрая се омъжи за дългогодишния си партньор, бизнесмена Грегорио Марсиай, след 25 години заедно.

На церемонията, която се състоя в събота в църквата „Сан Вито" в Италия, присъстваха тримата им синове – Джордж, Филипе и Едуард, както и близки роднини и приятели, пише "Дейли мейл". 

53-годишната Херцигова изглеждаше впечатляващо в ефирна бяла рокля на Lanvin с дълбоко деколте и драматична пелерина. Усмивката не слизаше от лицето ѝ, докато напускаше историческата църква, хваната под ръка с новия си съпруг. 

Супермоделът Ева Херцигова най-накрая се омъжи за дългогодишния си партньор, бизнесмена Грегорио Марсиай СНИМКА: X/@HouseOfVanity88
Супермоделът Ева Херцигова най-накрая се омъжи за дългогодишния си партньор, бизнесмена Грегорио Марсиай СНИМКА: X/@HouseOfVanity88

Грегорио Марсиай избра елегантен тъмносив костюм, бяла риза, светлосива вратовръзка и бяла бутониера.

След църковната церемония младоженците и гостите се отправиха към двореца „Палацо Кариняно", където се състоя и гражданският брак в историческата зала Sala dei Plebisciti.

По-късно двойката организира интимна вечеря в ресторант, отличен със звезда „Мишлен". 

Супермоделът Ева Херцигова най-накрая се омъжи за дългогодишния си партньор, бизнесмена Грегорио Марсиай СНИМКА: X/@HouseOfVanity88
Супермоделът Ева Херцигова най-накрая се омъжи за дългогодишния си партньор, бизнесмена Грегорио Марсиай СНИМКА: X/@HouseOfVanity88

Ева и Грегорио се запознават през 2001 г. в италианското крайбрежно селище Вариготи, а се сгодяват през 2017 г.

За чешкия супермодел това не е първи брак. Преди години тя беше омъжена за барабаниста на групата Тико Торес.

Херцигова стана световноизвестна през 1994 г. с емблематичната рекламна кампания Hello Boys на Wonderbra. По-късно работи за едни от най-престижните модни къщи, сред които Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior и Chanel.

В интервю за списание Tatler моделът споделя какво означава Грегорио за нея: „Той ме кара да се чувствам добре такава, каквато съм. Понякога имам моменти, в които не се чувствам добре. Но той винаги ме окуражава и ми помага да се изправя отново. Той е изключително позитивен човек и прекрасен баща. Изпълва живота ми с радост", казва тя. 

Супермоделът Ева Херцигова най-накрая се омъжи за дългогодишния си партньор, бизнесмена Грегорио Марсиай СНИМКА: X/@HouseOfVanity88
Супермоделът Ева Херцигова най-накрая се омъжи за дългогодишния си партньор, бизнесмена Грегорио Марсиай СНИМКА: X/@HouseOfVanity88
Супермоделът Ева Херцигова най-накрая се омъжи за дългогодишния си партньор, бизнесмена Грегорио Марсиай СНИМКА: X/@HouseOfVanity88

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