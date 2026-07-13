Пловдив и Варна отпаднаха от надпреварата да са домакин на "Евровизия"

До края на юли ще стане ясно къде ще се проведе

песенният конкурс - в София или в Бургас

Пловдив и Варна отпаднаха от надпреварата да са домакин на следващото издание на престижния песенен конкурс "Евровизия". Кметовете на градовете подадоха официално документи на 3 юли, но днес стана ясно, че отпадат заради технически и инфраструктурни критерии.

Пловдив – най-старият и вторият по големина град в България, който беше и Европейска столица на културата през 2019 г., предложи конкурсът да се проведе в в зала "Колодрума". Там местата бяха 6 000, а добрата акустика - допълнително предимство. Варна, от своя страна, е най-големият град и морски курорт по българското Черноморие и от хилядолетия е важен икономически, транспортен и културен център. Това е и родният град на победителката в „Евровизия" Дара, която "доведе" конкурса в България след своята емблематична победа с песента Bangaranga през май.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова благодари на екипите на общините за тяхната отдаденост и усилията при подготовката и представянето на кандидатурите им за домакинство на „Евровизия 2027". „Бихме искали да подчертаем, че това решение се основава единствено на предварително определените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към всички кандидати. То по никакъв начин не поставя под съмнение безспорните качества на вашите градове или утвърдените им традиции в областта на музиката, културата и международните фестивали. Напротив, това създава възможности за тяхното активно участие в програмата на съпътстващите събития", са думите на Милотинова в изявление.

Директорът на конкурса „Евровизия" Мартин Грийн също благодари на двата града, които отпадат от надпреварата. „Тази изключително оспорвана надпревара между градовете подчертава значителните икономически и социални ползи от домакинството. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за конкурса в България. Надяваме се и двата града да бъдат част от националните празненства през следващия май", пише в позицията на директора.

Очаква се градът домакин да бъде обявен в края на юли. Международната оценителна работна група ще продължи разглеждането на кандидатурите на Бургас и София. Най-вероятно окончателното решение да бъде взето скоро и официално обявено през последната седмица на юли.