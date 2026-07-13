Moby закрива първото издание на фестивала PHILLGOOD в Пловдив

След по-малко от месец един от най-популярните артисти на световната електронна сцена Moby пристига у нас, за да закрие първото издание на фестивала PHILLGOOD в Пловдив като хедлайнер в последната вечер - 19 юли.

Роден като Ричард Мелвил Хол на 11 септември 1965 г. в Ню Йорк, САЩ, Moby се превръща в икона на световната сцена, с над 20 милиона продадени плочи по цял свят и хитове, които до ден-днешен присъстват в плейлистите на много хора.

От дете музиката е част от живота на Moby, израснал в Кънектикът. Започва да свири на китара и пиано още на 9 години. Преди да се насочи към електронната музика, той е част от няколко ъндърграунд пънк-рок групи през 80-те. През 1989 г. отива да живее в Ню Йорк, където става известен диджей, продуцент и ремиксър. Големия пробив прави със сингъла си "Go" от 1991 г., с който достига топ 10 в класации в Нидерландия и Обединеното кралство.

Оттогава досега Moby има над 20 издадени студийни албума и милиони фенове по света. Но освен като диджей, композитор, мултиинструменталист и автор на песни и на няколко книги, Moby е известен и със социалната си ангажираност, и то като най-вече като отявлен защитник на животните. А на 22-годишна възраст става и пълен веган.

Самият той казва, че откакто през 1987 г. е станал веган, нито веднъж не се е усъмнил защо. "Аз съм веган заради климата, заради общностите, заради работниците и заради човешкото здраве, но преди всичко съм веган заради животните", написа той в Instagram профила си по повод Световния ден на веганството.

Преди 5 г. Moby публикува в Youtube канала си анимационен късометражен филм, озаглавен "Why I'm Vegan", където разказва за избора си да стане веган, както и за любовта си към животните. Още като дете прекарва много време със спасени животни, много от които самият той е спасявал. "До 2 или 3-годишна възраст научих два ценни урока: първо, че хората са ужасяващи, и второ, че животните са страхотни!", казва той. Осъзнавайки, че животните също имат две очи, централна нервна система, емоции и дълбоко желание да се предпазват от болка и страдание, Moby разбира, че не иска да нарани нито едно животно и затова решава да стане вегетарианец. След няколко години обаче преминава към веганството. По това време обаче веганството не е толкова разпространено. "Намерих един веган ресторант в Ню Йорк и въпреки че нямах никакви пари и живеех в изоставена фабрика, опитвах се да ходя там, колкото можех", разказва още артистът.

С годините все повече се интересува и разбира за месо- и млекопроизводството, което още повече кара Moby да се ужаси от тази индустрия. Но в същото време той е вдъхновен, че може да направи някаква промяна. Затова започва да говори на хората за последствията от консумацията и производството на месни и млечни продукти. "Бях игнориран и присмиван", признава той. Заради това нежелание от страна на хората да се вслушат в него и заради влошаването на ситуацията, Moby изпада в депресия.

Дори през 1996 г. издава четвъртия си албум "Animal Rights". До този момент артистът е известен предимно с електронната си музика, но с "Animal Rights" Moby се връща към пънк рока, придружен от ембиънт звучене. Албумът разделя музикалните критици на два полюса - от едни получава негативни оценки, а други приветстват желанието му да прокарва кауза чрез музиката си. Очаквайки негативните критики, Moby добавя в частта с благодарностите за албума призива: "Моля, изслушайте "Animal Rights" поне веднъж от началото до края".

През последните две десетилетия Moby продължава да защитава и тази кауза и да насочва внимание към проблема през своите социални мрежи и платформи. През 2015 г. дори отваря веган ресторант в Ню Йорк, който според изданието The Infatuation е сред най-добрите в града. В същата година артистът създава фестивала Circle V, посветен на музиката и веганството. А приходите от албума "All Visible Objects" от 2020 г., изпълнителят дарява на различни благотворителни организации, свързани със защитата на животните.

Освен че обогатява музикалното наследство със своите уникални хитове, Moby е и от хората, които наистина се опитват да направят света една идея по-добър за живеене. Страстта му не се изчерпва с музиката, тя обхваща и обществото, и животните.

А едни от най-големите му хитове, както и вероятно песни от новия му албум "Future Quiet", който излезе тази година, българската публика ще може да чуе на 19 юли, когато Moby ще се качи на сцената на PHILLGOOD на Гребната база в Пловдив, и ще постави официалния край на първото издание на най-новия и дългоочакван фестивал у нас. Той започва на 17 юли и включва както световни имена като The Cure, Gorillaz, Thievery Corporation, Wolf Alice, Sleaford Mods, Suede, Acid Arab, така и известни български артисти като КЛАС, ALI, Жлъч и Гена, Hayes & Y и още.