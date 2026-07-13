Милошев се срещна с протестиращите студенти от НАТФИЗ

Министърът на културата Евтим Милошев прие на среща днес протестиращи студенти от НАТФИЗ и техния преподавател Нина Алтъпармакова.

Студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство искат оставката на ректора проф. Мирослав Дачев. Протестът протече с шествие до Министерството на образованието и науката и Министерството на културата.

Още в началото на срещата и двете страни се съгласиха, че Министерството на културата няма административно влияние върху висшето учебно заведение, тъй като то е към Министерство на образованието и науката.

„В същото време вие сте хората, които утре ще правите филмовата индустрия и в този смисъл аз съм един от вас. Вие сте хората, които утре ще изграждате лицето на българската култура и у нас, и по света, затова с голямо уважение ви приемам", заяви министър Милошев.

Той подчерта, че не бива да се забравя, че академичната автономия, която имат висшите учебни заведения, е постижение и това е важен елемент в съществуването и дейността на университетите, защото именно тя позволява и участието на студентите в управлението.

Пред протестиращите министър Милошев прие ролята на медиатор за възстановяване на диалога и трайно разрешаване на прекъснатата комуникация в НАТФИЗ. Веднага след срещата със студентите, той проведе разговори с министъра на образованието проф. д-р Георги Вълчев и ректора на театралната академия проф. Мирослав Дачев. И тримата ръководители бяха единодушни, че казусът изисква диалог. Планира се среща, която да се проведе на 15.07.2026 г. в Националния студентски дом с представители на протестиращите, ръководството на НАТФИЗ, МОН и НПСС.