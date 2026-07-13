По стъпките на баща си: дъщерята на режисьора Стоян Радев се записа в НАТФИЗ

“Светът никога няма нужда от още един артист, освен ако артистът наистина може да дари света с вдъхновение. Дано!”. Това казал режисьорът Стоян Радев на дъщеря си Ясмина, преди да кандидатства в НАТФИЗ. Момичето обаче успешно премина изпитите и се записа в театралната академия, и то точно на рождения си ден. Така сбъдва детската си мечта. Въпреки че тепърва ще бъде студентка, Ясмина вече е позната на зрителите от сериала “Майките”, който се излъчваше по Нова тв.

Баща ѝ е режисьор на едни от най-успешните спектакли през последните години - “Хамлет”, “Големанов”, “Майка Кураж и нейните деца” и много други.