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Деян Донков с двете си момчета на “огромно пътешествие” по Дунава

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“На огромно пътешествие” по Дунава се отправи актьорът Деян Донков с двамата си синове - Христо и Йоан. “Здравейте, мили хора. Това е Дунавът, сега ще правим огромно пътешествие. Ето го нашия приятел - каяк. Имаме си храна, музичка, всичко е наред”, казва във видео вече порасналият Христо, което сподели баща му в социалните мрежи.

Тримата се разходиха с каяка, а освен това и с джет, който Донков управлява, а децата се возят. Преди това караха колела, а после обядваха и в ресторант на брега. Там Донков показа и сестра си и племенника си Кирил, с които са заедно на лятната почивка.

“Това са двете диванета Хрисчо и Йойо - ей там на брега, хвърлят камъни”, каза Донков във видео в инстаграм, докато снима децата как си играят до водата.

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