Кирил Вълчев: За първи път български театър е представен на Епидавъра и с мащабно турне в Гърция

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев говори днес в Националния пресклуб на БТА в гръцката столица Атина на представянето на 13-те спектакъла на „Вакханки" от Еврипид под режисурата на Явор Гърдев, които ще се играят в антични театри из цяла Гърция. Спектакълът вече имаше две премиери – на 10 и 11 юли в Античния театър в Епидавър в рамките на фестивала „Атина – Епидавър".

Постановката е копродукция на фестивала „Атина – Епидавър", Народния театър „Иван Вазов" в София и Националния театър на Северна Гърция. В спектакъла си партнират български и гръцки актьори, а музиката се изпълнява на живо от британската група „Тайгър Лилис" (Tiger Lillies). „Вакханки" е последната запазена трагедия на Еврипид и разказва за завръщането на бог Дионис в Тива и конфликта му с цар Пентей, отбеляза Вълчев.

В представянето участват директорът на Народния театър „Иван Вазов" Васил Василев; артистичният директор на Националния театър на Северна Гърция Астериос Пелтекис; режисьорът Явор Гърдев; директорът на копродуцента "Вегас кълчър" (Vegas Culture) Димитрис Арванитис; сценографът Никола Тороманов-Фичо; актьорът Леонид Йовчев, изпълнител на ролята на Дионис; Михаил Табакакис, изпълнител на ролята на Пентей; актьорът Иван Юруков, изпълнител на ролята на Първия вестител; главният редактор на Атинско-македонската информационна агенция (АНА-МПА) Джон Георгиу и посланикът на България в Гърция Валентин Порязов.

Когато говорим за пиеса на 2,5 хилядолетия е добре да внимаваме с определението исторически. Но е исторически факт, че за първи път български театър е представен на Епидавъра и след това с такова мащабно турне из античните театри на Гърция. И то със старогръцка пиеса и в партньорство с гръцки театър, посочи генералният директор на БТА Кирил Вълчев. Той напомни, че БТА познава добре историята на Народния театър "Иван Вазов" чрез новините от своите архиви от вече 128 години, а през декември 2024 г. БТА издаде специален брой на списание ЛИК, посветен на 120-ата годишнина на театъра.

Благодарение на режисьора Явор Гърдев българи и гърци заедно четем уроците от древни времена и то в контекста - както отбелязва гръцката театрална критика в забележително бързите си първи и то благосклонни реакции - на фона на прословутата представа за балканската нетолерантност, каза Кирил Вълчев.

Тя е опровергавана и неведнъж, както личи и по изложбата, която можете да видите за културните мостове, които изгражда Димитър Шишманов. Тази изложба е предоставена на БТА от културния център „Иван Селимински" и преподавателя по български език Генчо Банев от Атинския университет, чиито студенти пък са създатели на изложените в пресклуба плакати за ежегодния конкурс по българистика, отбеляза Кирил Вълчев.

Тези уроци от древността ни напомнят, че преди българи, гърци или англичани, като участващите в спектакъла музиканти от британската група „Тайгър Лилис" (Tiger Lillies), всички ние сме хора с еднакви вълнения независимо от мястото, на което живеем. А също и независимо от времето, в което живеем, защото от Класическата гимназия, където заедно с Явор Гърдев сме учили старогръцки език и култура, научихме и урока колко неправилен е надменният израз на днешните хора, че "древните са се досещали" за неща, които ние днес знаем, понеже най-значимото за човека днес иде от знание от древността, каза генералният директор на БТА.

В Класическата гимназия от уроците на учителя ни по старогръцка култура Огнян Радев съм запомнил и шеговитото му обяснение на смисъла на древногръцката трагедия - да види гражданинът на полис в Древна Елада какви изпитания и наказания изпращат боговете на земните герои на спектаклите в театъра като "Вакханки" на Еврипид и зрителите да разберат, че не трябва да се оплакват твърде много от своя живот, разказа Кирил Вълчев.

И най-сетне и тогава, и сега да си даваме сметка, че Бог има. И да изтрезняваме от своите "вакханалии", в които самодоволно хората изпадаме. Както казва Еврипид в стих 395 от „Вакханки": τὸ σοφὸν δ' οὐ σοφία τό τε μὴ θνητὰ φρονεῖν - "Умуването не е мъдрост, нито да мислиш неща, непосилни за смъртните", каза в заключение генералният директор на БТА Кирил Вълчев.