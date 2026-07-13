В квартала на звездите Бевърли Хилс аплодираха българските народни танци

За втора поредна година България участва в международния фестивал "Бевърли Хилс", който се проведе в парка в квартала на звездите - Бевърли Хилс. Там живеят Брад Пит, Дженифър Анистън, Силвестър Сталоун, Стивън Спилбърг и много други.

Събитието събра представители на различни култури и традиции от цял свят, като предложи на посетителите музика, танци, изкуства и кулинарни демонстрации.

Българското участие бе осъществено със съдействието на генералния консул на страната в Лос Анджелис Бойко Христов. Страната бе представена от танцовия състав „Хоротропци" с художествен ръководител Веселка Василева.

"Съставът впечатли многобройната публика с автентични български народни танци, темпераментни изпълнения и изключително красиви традиционни носии от Шопската, Пиринската, Добруджанската и Тракийската фолклорна област - съобщиха от българското консулство. - Богатството на багрите, шевиците и характерните елементи на носиите представиха по ярък начин многообразието на българското културно и фолклорно наследство." Част от публиката в Бевърли Хилс спонтанно се хвана на хорото с "Хоротропци". СНИМКА: ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЛОС АНДЖЕЛИС

Според консулството танците на "Хоротропци" са предизвикали силен интерес и публиката не само бурно е аплодирала изпълнителите ни, а и се е включила в традиционното хоро, превръщайки представянето в истински празник на културния обмен и приятелството между народите. "Хоротропци" представиха българските традиции на международния фестивал в Бевърли Хилс. СНИМКА: ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЛОС АНДЖЕЛИС

"Участието на България във Festival Beverly Hills е поредна успешна инициатива за популяризиране на българската култура, традиции и фолклор в Южна Калифорния. Генералното консулство изказва своята искрена благодарност към художествения ръководител Веселка Василева и всички танцьори от състав „Хоротропци" за тяхната отдаденост, професионализъм и достойно представяне на България пред международната публика", посочиха още от консулството.