Милена Милотинова: След 31 юли ще обявим града домакин за "Евровизия"

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До 31 юли трябва оценителната комисия да е приключила своята работа и след това ще обявим града победител за домакинството на "Евровизия". Оттам насетне започва същинската работа.

Това каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова. Вчера стана ясно, че Пловдив и Варна отпадат и сега за домакинството ще се борят Бургас и София.

"Поздравления и за останалите два града, които не продължават, но дадоха много добри предложения", каза Милотинова.

Тя обясни, че градовете трябва да бъдат подготвени, че това е един доста дълъг път и трябва да се работи всеки ден.

"Конкурсът се състои от 9 шоу програми, 6 генерални репетиции и три телевизионни предавания, които се излъчват в десетки страни", обясни генералният директор на БНТ.

"Работата по конкурса започва за града в първия ден, в който е избран", каза още тя.

Милотинова обясни, че работната група, която оценява предложенията е съставена от български експерти и чуждестранни такива, които имат огромен опит в провеждането и подготовката на тези конкурси в последните 15 години.

"Добавената стойност за страната и града е огромна. Конкурсът предполага огромно струпване на хора. Във Виена фенове от 75 държави бяха закупили билети. Значението за икономиката е голямо", каза още тя.

"Това, което предстои да се случи, не можем да го измерим с цифри като ефект. "Евровизия" е много по-голямо събитие от "Джиро д' Италия", а видяхме каква реклама беше Джирото за страната", коментира генералният директор на БНТ.