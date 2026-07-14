В новия брой на сп. "Съвременник" – роман от Луиджи Лунари, произведения от Боян Биолчев, Деметра Дулева и Максим Бородин

„Маестрото и Малките от Пиколо театро..." е основният акцент в първия брой за 2026 година на сп. „Съвременник" – най-авторитетното списание за култура и литературна критика. Авторът на романа – Луиджи Лунари – е италиански драматург, киносценарист, литературен критик и преводач, роден в Милано. Познат е с поставените си постановки и на българската театрална сцена. В продължение на двайсет години Лунари сътрудничи на „Малкия театър на Милано" (Il Piccolo Teatro di Milano), от където е почерпил вдъхновение за написването и на публикувания за пръв път на български език роман - „Маестрото и Малките от Пиколо театро...".

След няколкогодишно отсъствие на страниците на списанието се завръща и Боян Биолчев, представен с няколко разказа. Боян Билочев е автор на над 200 научни публикации и повече от двайсет белетристични книги. Негови романи и разкази са преведени на няколко европейски езика. Сценарист е на шест игрални и два документални филма. Сред най-известните му книги са сборникът "Сатурнов кръг" и романите "Амазонката на Варое" и "Преселението". Носител е на множество национални и международни награди за литература.

Деметра Дулева – носител на награда за литература „Перото" – е представена с откъс от романа си „Авеню Версай" – кръгов роман за любовта. А сред поетите в броя е украинският поет и журналист Максим Бородин. На български език излезе стихосбирката му „Любов по време на война", която е негова първа извън Укpaйна. Преводът е на Павлина Георгиева.

Сред останалите автори са Евгения Иванова, Петър Канев, София Тодорова Милева, Светлозар Стоянов, Умберто Саба, Джузепе Унгарети, Христина Панджаридис, Калин Михайлов и др.

В рубриката Фотоателие са представени фотографии на Георги Кюрпанов – Генк, който е български фоторепортер и документален фотограф. Работи като фоторепортер във вестник „24 часа", където отразява обществени, културни и актуални събития. Интересите му са насочени към уличната фотография, документалния разказ и градската среда. Автор е на изложбите „Genkography" и „Creative Bros", чрез които представя своя характерен поглед към хората и ежедневието.

Списанието е финансирано от Национален фонд „Култура".

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