Лятото на 2026 година носи съвсем нов ритъм на българското Черноморие. Вдъхновена от усещането за абсолютна свобода и безгрижие на емблематичните open air партита в Ибиза и Миконос, концепцията за дневни събития, преливащи в нощта, вече е тук. Световната тенденция да се посреща залезът с шампанско в ръка и качествен саунд е във фокуса на новата поредица Sunday Sunset Rituals в Bedroom Beach Club. Идеята е проста, но завладяваща: партито започва още през деня под открито небе и плавно преминава в нощно изживяване. Часовете са ключови за автентичната атмосфера на събитията – всичко стартира в 16:00 часа с Open Air Sunset Rituals, предлагайки плажен вайб и хипнотизиращи ритми по залез слънце до полунощ. Точно в 00:00 часа започва Club After Hours – ексклузивното продължение в шатрата на клуба, което продължава до 05:00 сутринта.

Август обещава три изключителни недели, събиращи както доказани имена от родната сцена, така и артисти от световна величина. Откриването на поредицата на 2 август е поверено на Diass и Jaffar. Diass е сред най-бързо развиващите се клубни артисти в Европа, чиято музика се отличава с дълбочина, емоция и енергия. С участия в престижни клубове и фестивали, както и съвместни изяви със звезди като MESTIZA, познати от резиденцията си в Hï Ibiza, Diass носи истинския международен Nu Disco и Deep/Tech House дух. Заедно с Jaffar, те ще положат началото на Sunday Sunset Rituals.

Втората неделя, 9 август, е с Dimo BG, Vasco C, Milen и Silver Ivanov. Dimo BG, чиито сетове съчетават Afro и Melodic House с мултикултурни елементи, е познато име от лайнъпите на редица европейски фестивали. Четиримата артисти ще диктуват ритъма с безкомпромисна енергия, превръщайки откритата сцена на Bedroom Beach в арена на свободата, като акцентът остава изцяло върху магията на дневните ритуали по залез слънце.

Голямата кулминация предстои на 16 август, когато артистът, който накара световната клубна сцена да говори за Organic House, пристига в Слънчев бряг. Белгийският DJ и продуцент с турски и арабски корени, HVMZA, превзема клуба след участия на сцените на колосални фестивали като UNTOLD, Hï Ibiza, Cavo Paradiso на остров Миконос и Club Chinois. Познат със своя емблематичен стил, съчетаващ дълбок Afro House с органични източни мотиви и меланхолични вокали, той превръща всяко свое участие в дълбоко емоционално пътешествие. Залезите на плажа ще получат нов, хипнотичен ритъм с неговия завладяващ звук.

За да станете част от новата вълна и да резервирате своето място за тези ексклузивни събития, можете да се свържете на телефон 0888 76 44 22 или да направите резервация онлайн на www.coyotegroup.org. Билети за голямото парти с HVMZA на 16 август могат да бъдат закупени и в мрежите на eventim.bg и kupibileti.bg.