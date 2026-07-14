Не всеки конфликт има победител. Всеки конфликт има изход

„Медиацията – теория и практика" от Десислава Каменова е трета книга на авторката в тази област. След „Медиация и невербална комуникация" и „Чуй, докато гледаш" настоящият труд е мащабен проект да се навлезе в дълбините на медиацията и разрешаването на конфликти. „Медиацията – теория и практика" разглежда понятието както като правен институт, така и като философия на общуването и практика за управление на конфликти. В книгата са представени теоретичните основи на медиацията, принципите и етапите на процедурата, ролята на медиатора, комуникационните техники и приложението на медиацията в различни обществени и професионални сфери.

Конфликтът е естествена част от човешките отношения. Въпросът не е дали ще възникне, а как ще бъде преодолян. Медиацията предлага различен път – път на диалога, разбирането и доброволното намиране на решение. Тя не търси победители и победени, а създава пространство, в което хората могат да бъдат чути и да намерят общ език.

Изданието е предназначено за студенти, медиатори, юристи, психолози, мениджъри, държавни служители и всички, които търсят по-ефективни и устойчиви начини за разрешаване на спорове. Десислава Каменова СНИМКА: "КНИГАТА"

Десислава Каменова е доктор по философия, адвокат, медиатор и автор на няколко сборника с кратки разкази. Има дългогодишна практика в областта на разрешаването на спорове, правото и обучението. Автор е на научни изследвания и книги, посветени на комуникацията, медиацията и човешките отношения. В професионалната си работа съчетава юридическия подход, философската перспектива и практическия опит в управлението конфликти.

Книгата ще е по книжарниците в петък, 17 юли.