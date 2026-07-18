ТЕСТ: Изпитвате ли тревожност?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Когато ви чака важно събитие или задача, вие...

а) Мислите за това постоянно и усещате как стомахът ви се свива на топка.

б) Изпитвате леко вълнение или притеснение, но то не ви пречи на ежедневието.

в) Не го мислите изобщо, докато не дойде самият ден.

2. Каква е първата ви мисъл, когато ви звънне непознат номер?

а) Нещо лошо се е случило.

б) Сигурно е някой куриер.

в) Вдигам веднага без никакви предварителни мисли.

3. Случва ли ви се да превъртате минали разговори в главата си и да си мислите какво е трябвало да кажете?

а) Да, редовно анализирам с часове думите си и се притеснявам дали не съм изглеждал/а нелепо.

б) Понякога, но само ако разговорът е бил наистина важен или е имало спор.

в) Почти никога, защото не обичам да гледам назад.

4. Как реагира тялото ви, когато усети внезпен стрес или притеснение?

а) Пулсът ми се ускорява, усещам задух, треперене или изпотяване на дланите.

б) Усещам леко напрежение в раменете, но бързо отминава.

в) Оставам напълно спокоен/а физически.

5. Какво си мислите, когато изпратите съобщение на приятел и той не ви отговори в продължение на часове?

а) Започвам да си мисля, че ми се сърди, или че му се е случило нещо лошо.

б) Помислям си, че просто е зает, но след време проверявам дали е онлайн.

в) Изобщо забравям, че съм писал/а.

6. Колко често се улавяте, че се тревожите за неща, които никога не са се случили и най-вероятно никога няма да се случат?

а) Почти всеки ден.

б) Само преди важно събитие.

в) Рядко, предпочитам да мисля позитивни неща.

7. Как заспивате вечер?

а) Трудно, защото, когато легна, мозъкът ми започва да мисли за утрешния ден или как е преминал днешният.

б) Заспивам сравнително бързо, освен ако денят не е бил много натоварен.

в) Заспивам за минути.

8. Имате ли чувството, че постоянно трябва да сте заети с нещо, за да не останете насаме със себе си?

а) Да, тишината и бездействието ме плашат.

б) Понякога използвам музика или фонов шум, но мога и без тях.

в) Не, обожавам тишината и спокойствието.

9. Как се справяте с взимането на решения?

а) Много трудно, защото се колебая и притеснявам постоянно.

б) Премислям го за минута.

в) Решавам импулсивно и не го мисля.

10. Как се чуваствате, когато сте сред много хора на непознато място?

а) Напрегнат/а и скован/а, защото имам усещането, че всички ме гледат накриво.

б) В началото ми е леко некомфортно, но бързо се отпускам.

в) Чувствам се добре, защото обичам динамиката и новите запознанства.

11. Колко често изпитвате необяснимо чувство за вина, че пропускате нещо или че не сте достатъчно добър/а?

а) Постоянно го изпитвам като фонов шум.

б) Понякога се сравнявам с хора в социалните мрежи, но бързо се заземявам.

в) Рядко или почти никога.

12. Когато някой ви каже “Трябва да поговорим сериозно” вие...

а) Изпадате в паника на секундата и започвате да премисляте всички възможни варианти.

б) Става ви любопитно, но изчаквате да разберете за какво става въпрос.

в) Нямате проблем с това и бързате да разговаряте с човека.

Най-много отговори “а”:

Вие изпитвате високи нива на тревожност. Вашият мозък е като суперкомпютър, който постоянно сканира средата или премисля как е минал денят. Склонността ви към премисляне и физическите симптоми на стрес често ви изтощават емоционално и ви пречат да се насладите на сегашния момент. Вашата тревожност не е ваш враг, а сигнал от тялото ви, че имате нужда от почивка и заземяване.

Най-много отговори “б”:

Вашата тревожност е в рамките на нормалното. Притеснявате се за неща, които наистина имат значение, но не позволявате на страха да парализира ежедневието ви. Успявате да разграничите реалните проблеми от измислените сценарии в главата ви. Когато напрежението се покачи, имате механизми, с които да се успокоите и да погледнете ситуацията логично. Този баланс ви помага да се справяте успешно с предизвикателствата.

Най-много отговори “в”:

Вие сте силно устойчиви на стрес и тревожност. Живеете предимно в настоящето, не се вълнувате от чуждото мнение и отказвате да изразходвате енергия за неща, които са извън вашата зона на контрол. Проблемите за вас са просто задачи, които решавате в движение. Вашето хладнокръвие е щит в модерния свят, но внимавайте понякога да не изглеждате твърде дистанцирани или безразлични в очите на по-емоционалните хора около вас.

СНИМКА: Пексълс

5 съвета за овладяване на тревогата

1. Използвайте техниката “5-4-3-2-1” за заземяване. Когато усетите, че паниката или тревожността ви завладяват, спрете и се огледайте. Назовете наум: 5 неща, които виждате около себе си, 4 неща, които можете да докоснете, 3 неща, които чувате, 2 неща, които можете да помиришете, и 1 нещо, което можете да вкусите. По този начин мозъкът ви се връща в реалността.

2. Задайте си въпроса: “Това факт ли е, или просто натрапчива мисъл?”. Тревожният ум е майстор в създаването на фалшиви новини от типа: “Той/Тя не ми вдига, сигурно ми е сърдит/а.”. Когато уловите такъв сценарий, просто помислете дали имате доказателства в подкрепа тревожната мисъл.

3. Движете се, за да “изгорите” кортизола. Когато усетите силно безпокойство, не оставайте легнали или седнали. Излезте на бърза разходка, пуснете си музика или танцувайте.

4. Използвайте правилото 5x5. Ако даден проблем няма да има значение след 5 години, не губете повече от 5 минути в това да се ядосвате или тревожите за него.

5. Дишайте в квадрат (4-4-4-4). Когато усетите паника, вдишайте за 4 секунди, задръжте въздуха за 4 секунди, издишайте за 4 секунди и задръжте празни дробове за 4 секунди. Това моментално рестартира нервната система.