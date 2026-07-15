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Юлиан Вергов подарява на публиката в Русе най-красивите стихове

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Юлиан Вергов

В Русе пред публика, която очаква с нетърпение красиви стихове, посветени на жените, ще отпразнува рождения си ден актьорът Юлиан Вергов. Тази година празникът му съвпада с голямото лятно турне на “ПоетиТе” - един от най-любимите театрални проекти, посветени на поезията. Той ще излезе на сцената с Владо Пенев, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Иван Бърнев, Захари Бахаров, Малин Кръстев, Луиза Григорова-Макариев и Бойко Кръстанов.

Публиката ще го очаква и в Царево, Варна и София, както и наесен на сцената с Бойко Кръстанов в новия им спектакъл “Петата стъпка”. А на малкия екран зрителите вече съвсем нямат търпение да видят каква е ролята му в криминалния сериал “Под прикритие”.

Здраве и много аплодисменти!

Юлиан Вергов

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