ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аржентина никога не е губила 1/2-финал на световно...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23224110 www.24chasa.bg

Уж лицето на Лилия Маравиля, а гласът – изкуствен интелект, мамят за крем против бръчки

876
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кадър от фалшивата реклама с Лилия Маравиля

Златимир Йочев “праща” съобщения във вайбър - с обещание за 300 евро от ООН крадат лични данни

Не се подвеждайте - такова обръщение се наложи да отправят към последователите си актрисата Лилия Маравиля и тв водещият Златимир Йочев заради измами с техните лица и имена.

Обикновен крем, препоръчан от приятелка козметолог, “рекламира” Маравиля във видео, генерирано с изкуствен интелект. Измамниците използват реални кадри от нейно телевизионно интервю, дадено за “На кафе” по Нова тв. Чрез изкуствен интелект генерират фалшив глас, който звучи сходно с нейния.

“Лилия, веднъж споделихте, че тайната ви за младост е обикновен крем. Разкажете повече - казва “репортер” в измамното видео. - Да, това е вярно, кожата ми стана стегната и гладка благодарение на един крем, който ми препоръча моя приятелка козметолог”, говори гласът от фалшивата реклама, която използва кадри на Лилия Маравиля. Актрисата разказа по Нова тв, че вече е пуснала сигнал до ГДБОП. Предупреждава и приятелите си във фейсбук да не се доверяват на такива продукти.

Оказва се, че вече от година фалшиви реклами и профили в социалните мрежи тормозят актрисата. Нейни приятели и познати редовно я питали дали наистина рекламира крем. 

Златимир Йочев
Златимир Йочев Снимка: Личен фейсбук профил

Името на тв водещия Златимир Йочев пък се използва за измамна схема във вайбър. Някой разпраща съобщение, като дори е използвана негова стара снимка. В него пише, че може да се спечелят 300 евро от програма на ООН с линк към измамен сайт за кражба на лични данни.

“Не отваряйте линкове от такива съобщения, дори да изглежда, че са от мен. Не въвеждайте лични/банкови данни на непознати сайтове. При съмнение - проверете директно с мен”, пише водещият във фейсбук. 

Това е съобщението, което измамниците изпращат от името на Златимир Йочев
Това е съобщението, което измамниците изпращат от името на Златимир Йочев

Кадър от фалшивата реклама с Лилия Маравиля
Златимир Йочев
Това е съобщението, което измамниците изпращат от името на Златимир Йочев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)