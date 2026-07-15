Уж лицето на Лилия Маравиля, а гласът – изкуствен интелект, мамят за крем против бръчки

Златимир Йочев “праща” съобщения във вайбър - с обещание за 300 евро от ООН крадат лични данни

Не се подвеждайте - такова обръщение се наложи да отправят към последователите си актрисата Лилия Маравиля и тв водещият Златимир Йочев заради измами с техните лица и имена.

Обикновен крем, препоръчан от приятелка козметолог, “рекламира” Маравиля във видео, генерирано с изкуствен интелект. Измамниците използват реални кадри от нейно телевизионно интервю, дадено за “На кафе” по Нова тв. Чрез изкуствен интелект генерират фалшив глас, който звучи сходно с нейния.

“Лилия, веднъж споделихте, че тайната ви за младост е обикновен крем. Разкажете повече - казва “репортер” в измамното видео. - Да, това е вярно, кожата ми стана стегната и гладка благодарение на един крем, който ми препоръча моя приятелка козметолог”, говори гласът от фалшивата реклама, която използва кадри на Лилия Маравиля. Актрисата разказа по Нова тв, че вече е пуснала сигнал до ГДБОП. Предупреждава и приятелите си във фейсбук да не се доверяват на такива продукти.

Оказва се, че вече от година фалшиви реклами и профили в социалните мрежи тормозят актрисата. Нейни приятели и познати редовно я питали дали наистина рекламира крем. Златимир Йочев Снимка: Личен фейсбук профил

Името на тв водещия Златимир Йочев пък се използва за измамна схема във вайбър. Някой разпраща съобщение, като дори е използвана негова стара снимка. В него пише, че може да се спечелят 300 евро от програма на ООН с линк към измамен сайт за кражба на лични данни.