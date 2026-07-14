Cavalera спряха тока в София с мощен саунд и много емоции

Chaos A.D. е легендарен албум на Sepultura и може би най-известният на бразилската банда. Излезе преди 33 г. В понеделник вечерта сърцето и душата на Sepultura Макс Кавалера и брат му Игор го изпълниха целия, макар и във формат Cavalera. Семейната група напълни "Маймунарника" в Борисовата градина. Както всеки път, когато Макс гостува у нас, независимо дали с Cavalera или със Soulfly. Точно преди 2 г. Cavalera разцепиха мрака на същото място с първите албуми на Sepultura, а миналата Макс доведе и титулярната си банда Soulfly, с която обикаля света след напускането на Sepultura.

В 20 ч. на сцената се качиха столичните метъли This Burning Day и подгряха публиката с енергичната си и емоционална музика. Момчетата признаха, че за първи път свирят пред толкова много хора, въпреки че имат много фенове, които се отличаваха с тениски на бандата и участие в погото. Завършиха участието си с част от акустичното парче Kaiowas от Chaos A.D. и предадоха сцената на бразилците.

Без много подготовка Cavalera излязоха пред любимата си публика малко след 21 ч. с ударното "Refuse/Resist", което открива легендарния албум. "Маймунарника" завря още с първите рифове. 56-годишният Макс Кавалера е отслабнал и във форма, брат му Игор зад барабаните истинско чудовище зад кожите, синът му със същото име не спря да дивее с баса )това момче има голямо бъдеще), а вторият китарист Травис Стоун показа, че може да замести напълно Андреас Кисер, който сега води Sepultura в прощалното им турне. Макс на сцената Снимка: Юлиян Савчев

Една след друга звучаха всички парчета от Chaos A.D., а тежките рифове и напрежението във въздуха очевидно избиха в токов удар след няколко парчета. Сцената угасна, но за по-малко от минута. След това още два пъти, но недоволни нямаше. Запалки и телефони от публиката осветиха всичко наоколо. След всяка пауза Макс и останалите излизаха с все по-мощен звук.

"БЛЯГОДАРЯ", казваше Макс след всяко парче, на което публиката избухваше като за последно. Освен всички парчета от Chaos A.D. Cavalera почетоха и бразилските пънк рок легенди Titas с парчето Policia.

За пореден път чудесно преживяване в изпълнената от събития София в разгара на лятото. А Макс и компания със сигурност ще се върнат у нас при следващата си обиколка в Европа.

Снимка: Юлиян Савчев