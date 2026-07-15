Ариана Гранде намери "следващия" след раздялата с Итън Слейтър

Ариана Гранде е възобновила връзката си с бившия си приятел Рики Алварес след раздялата си с партньора си от Wicked Итън Слейтър.

Според TMZ и People двойката отново e заедно, като през последните седмици често са засичани, включително на 4 юли са били със семейството на Ариана Гранде.

Източници близки до тях смятат, че причината е, че Рики има изключително позитивна енергия и кара звездата да се смее.

Самата Ариана потвърди новината докато изпълняваше хита си „Thank U, Next" по време на турнето Eternal Sunshine.

Оригиналният текст на песента, посветена на бившите й гаджета е „Написах няколко песни за Рики / Сега слушам и се смея."

На концерта в Бруклин обаче тя променя репликата на „Написах няколко песни за Рики / Винаги намираме пътя обратно".

20-ина дни по-рано, на 26 юни в Тексас тя пее: „Написах няколко песни за Рики / Знам, че той все още ме подкрепя."

Връзката между Ариана Гранде и танцьора Рики Алварес е една от най-дискутираните теми сред феновете на поп звездата.

Двамата се запознават, когато Алварес е част от танцовия състав на световното турне на Ариана Honeymoon Tour. Връзката им започва през 2015 г. и продължава около година. Макар да се опитват да са дискретни, феновете са очаровани от тяхната "луда" и младежка енергия – от съвместните им видеа в Snapchat до спортните занимания по бокс и катерене.

Един от най-паметните моменти в историята им е свързан с хита на Ариана от 2018 г. – "Thank U, Next". За учудване на всички Рики реагира изключително зряло и с чувство за хумор, публикувайки видео, в което показва, че няма лоши чувства към бившата си приятелка и дори харесва песните й. Ариана от своя страна веднага го защити, признавайки, че това е закачка, а песента е написана с обич.

Въпреки раздялата си през 2016 г., двамата успяват да запазят добрите си отношения. През годините Алварес присъства в живота на Ариана като доверен приятел и дори е фотограф по време на нейното турне Sweetener през 2019 г. Според близки до певицата източници, тя винаги е чувствала, че с него може да бъде себе си.

Сега двамата очевидно са решили да си дадат втори шанс, но според близки до тях ще действат много внимателно и стъпка по стъпка.