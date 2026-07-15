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Нина Добрев с ново гадже по-малко от година, след като развали годежа

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Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb

Актрисата Нина Добрев се появи с ново гадже в Ню Йорк. 

Добрев, която има български корени, беше заснета да се разхожда за ръка с модела Дъглас Джоузеф. Тя разхожда кучето си Маверик, а на някои от кадрите моделът я целува и прегръща. Снимките бяха разпространени от фенове в социалните мрежи. 

Новият романс на 37-годишната актриса изгрява по-малко от година, след като тя развали годежа си със сноубордиста Шон Уайт. Тогава двамата казаха, че се разделили заради "различни планове за бъдещето", но неофициално се въртяха слухове за изневяра от страна на Уайт. Няколко източници споделят, че Добрев е искала да се омъжи и да създаде семейство, но Уайт не е бил на същото мнение.

Добрев имаше връзка с колегата си от "Дневниците на вампира" Иън Сомърхолдър от 2010 до 2013 година. Раздялата им се коментираше дълги години сред феновете на сериала. Тогава се твърдеше, че по-възрастният с 10 години от нея Сомърхолдър искал семейство, а Нина искала да развива кариерата си. Малко след раздялата им актрисата напусна и сериала, като се завърна за финалния епизод. 

Новата изгора на актрисата с български корени е австралийски модел, но живее в Ню Йорк, където преди година се премести и самата Добрев. Той е 2 години по-малък от нея. 

Започва кариерата си на модел на 21 години и е дефилирал за Ralph Lauren и Hugo Boss. 

Засега нито Добрев, нито Джоузеф са потвърдили публично връзката си. 

Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb
Нина Добрев с модела Дъглас Джоузеф в Ню Йорк СНИМКА: Инстаграм/thevampiresdiariessb

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