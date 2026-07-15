Ректорът на НАТФИЗ отказа да подаде оставка, студентите събраха над 430 подписа срещу него

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Ректорът на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" проф. Мирослав Дачев отказа да подаде оставка въпреки настояването на протестиращите студенти. Това стана по време на организирана от Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети среща, посветена на напрежението в академията.

„Европейският алианс FilmEU ще продължи, има институционална подкрепа, всичко друго са инсинуации. Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа", заяви проф. Дачев пред журналисти след срещата.

По думите му никога не е съществувала опасност за участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU.

„В Брюксел този проблем изобщо не е поставян. Има институционална подкрепа, има и официално писмо", каза още той, цитиран от БТА.

Ректорът призна, че не е очаквал конструктивен диалог по време на срещата, но изрази надежда той да бъде постигнат при следващи разговори.

„Ще търся диалог с протестиращите студенти, ако те се съгласят. Ако няма диалог, ще мислим какво да решим. Проблемът вече излезе извън рамките на НАТФИЗ. Ако някой се беше замислил за имиджа на институцията, това нямаше да се допусне", заяви Дачев.

На няколко пъти по време на срещата студенти директно го попитаха дали ще подаде оставка още днес. Той отговори, че е избран от Общото събрание на академията и именно този орган може да се произнесе по въпроса.

От Инициативния комитет на протестиращите заявиха, че недоволството срещу ректора продължава да расте.

„Ако сме 800 студенти в НАТФИЗ, подписите за оставката на ректора вече са над 430. Освен това има още 78 заявления за прекъсване на студентските права", каза представителят на комитета Тони Пенчев.

По думите му искането за оставката на проф. Дачев не е свързано само със скандала около европейския алианс FilmEU.

„Мотивите ни са демонстрирана арогантност, мълчание с месеци, непоемане на отговорност и откровени лъжи. Става дума и за финансови нарушения, нарушения при процедурите за избор на доценти и други проблеми", заяви Пенчев.

Той уточни, че част от информацията е получена по Закона за достъп до обществена информация, но към момента не може да бъде публично разпространявана.

Според студентите в академията е упражняван натиск върху преподаватели и учащи.

„Наши преподаватели бяха изпращани на етични комисии, защото упражняват гражданските си права. Не бих казал, че FilmEU е основният проблем. Това е натрупване на много сериозни проблеми. Най-големият е морален и етичен – да бъдат репресирани преподаватели и студенти", каза още Пенчев.

Той предупреди, че протестите ще продължат.

„Ще използваме всички законови средства. Ако се наложи, ще се обърнем към още институции и ще поканим други университети да се присъединят, защото смятаме, че това вече засяга цялото висше образование", заяви той.

В срещата участваха представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Българската академия на науките, ръководството на НАТФИЗ, Националното представителство на студентските съвети, преподаватели и студенти от академията.