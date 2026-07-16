Картини на Георги Божилов-Слона и Иван Георгиев-Рембранда сред “летните акценти” на галерия “Нюанс”

Експозицията събира художници от различни поколения

Художници от различни поколения с различни стилове обединява новата експозиция на галерия “Нюанс” - “Летни акценти”. Изложбата събира произведения на автори, чиито творби създават общ разказ за силата на живописта.

В селекцията присъстват имена, които са оставили трайна следа в историята на българското изкуство – Атанас Михов, Васил Стоилов, Иван Тричков, Елза Гоева, Тодор Добруджански, Харалампи Илиев, Станьо Стаматов и Кеазим Исинов. Техните произведения носят усещането за светлина и мяра. В картините им се откроява погледът към природата, човека и делника.

Наред с тях експозицията включва творби на Андрей Даниел, Едмонд Демирджиян, Георги Божилов-Слона, Иван Георгиев-Рембранда, Иван Стоилов-Бункера и Василка Монева – автори с ярко индивидуално присъствие и свободен художествен език. В техните работи цветът и образът се превръщат в територия на лична интерпретация и вътрешна свобода. Георги Божилов – Слона например работи предимно в областта на кавалетната живопис и е бил сред водещите представители на Пловдивската художествена школа. До неговите картини в изложбата се нареждат и тези на Андрей Даниел, който е преподавал в Националната художествена академия от 1988 г., а от 1997 г. е бил професор по живопис. Работил е в областта на живописта, графиката, стенописта и сценографията. През 2015 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките.

Без да поставя строги граници между поколения и стилове, “Летни акценти” изгражда жива връзка между различни художествени светове. Изложбата проследява не толкова хронология, колкото състояния – тишината на пейзажа и силата на фигурата.