28 карикатуристи с български корени свързват България и Турция в изложба

Уникална пътуваща изложба с творби на 28 турски карикатуристи и илюстратори с български корени беше открита в Артгалерията на Кърджали. Експозицията “До Анадола и назад с талигата на хумора” представя творбите на художници, родени в България или произхождащи от семейства, преселили се от страната ни в Турция. Изложбата разказва чрез универсалния език на хумора за раздялата, паметта, принадлежността и възстановените след преселването човешки животи.

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн определи домакинството като признание за ролята на града в изграждането на културни мостове. По думите му Кърджали отново показва, че различията могат да обединяват, а изкуството е един от най-силните езици на разбирателството и взаимното уважение. Магарето е един от често използваните персонажи в карикатурите от изложбата.

“Това е първата по рода си изложба, която събира творби на 28 турски карикатуристи и илюстратори с български корени. Тя показва не само високото художествено ниво на авторите, но и една обща културна памет”, заяви заместник-кметът на Кърджали Веселина Тихомирова. По думите ѝ най-ценното в проекта е, че чрез изкуството и хумора той разказва човешки истории, които свързват България и Турция.

“Историческите събития могат да оставят различни спомени и интерпретации, но когато говорим чрез култура, хумор и творчество, намираме общ език. Талантът няма граници, а културните връзки могат да бъдат основа за взаимно уважение”, подчерта Тихомирова.

Изложбата е подготвяна повече от година от екип на Факултета по политически науки на Истанбулския университет. В работата участват проф. Нурджан Озгур Бакладжъоглу, гл. ас. Синем Арслан, Недждет Йълмаз и Халит Куртулмуш-Айтослу от Асоциацията на анадолските карикатуристи. Проектът обединява художествена, изследователска и академична работа по представянето на авторите и техните житейски истории.

В експозицията са включени и творби на художника със световна известност Бурханетин Ардагил (1943–2021). Представени са още Айхан Хайрула, Мустафа Ялмъз, Мюмин Дурмаз, Орхан Терзиоглу и Ахмет Есмер – все автори, свързани с Кърджали и региона.

Преди да пристигне в България, изложбата е показана в Ескишехир и Бурса.

“Културата не заличава историята, но може да помогне на хората да разговарят помежду си с уважение. Когато гледаме една карикатура, първо се усмихваме, а след това започваме да разговаряме. Именно този разговор е най-ценният резултат от подобни инициативи”, каза още Веселина Тихомирова.