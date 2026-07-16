Виж с вълшебно фенерче насекомите

Навсякъде около нас живеят най-различни насекоми и много други дребни пълзящи създания. В новата книга “Жужащи, бръмчащи, пълзящи…” (изд. “Фют”) с помощта на вълшебно фенерче ще откриете различни насекоми, а вашият гид Хари ще ви запознае с някои от тях. Златоочица, експлодираща мравка, бръмбар носорог, гъсеница – макар и мънички, всички те вършат много важна работа за природата, а и за хората.

Докато се забавляват с книгата, децата ще научат много нови думи и понятия и ще развият важни умения. Осветете! Изследвайте и открийте удивителните дребни животни във всяка от пъстрите сцени.

