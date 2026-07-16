Кои са изпарените - хората, които изчезват доброволно

Сред тях е и хладнокръвен убиец, готов на всичко, за да не бъде заловен

В Япония всяка година доброволно изчезват сто хиляди души. Наричат ги джохацу – изпарените. И макар темата да е табу, цяла индустрия помага на отчаяните хора да заживеят в анонимност, без това да доведе до опозоряване на семействата им.

Вероника Пейдж, чийто баща изчезва безследно преди години в Япония, започва този необичаен бизнес в Англия. С тайната надежда един ден да разбере какво в действителност се е случило с него. Клиентите ѝ варират от млад мъж, който бяга от деспотичния си доведен баща, до жена, чийто съпруг очаква дете от друга. Вероника вярва, че върши нещо доблестно и добро... до момента, в който на прага ѝ не се появява детектив Себ Ашкрофт. Той е разкрил същността на мистериозния ѝ бизнес и е убеден, че един от нейните клиенти е опасен убиец. Единствено Вероника може да му помогне да разкрие новата му самоличност. За да го направи обаче, тя трябва да заложи на карта не само репутацията, но и безопасността на сътрудниците си. Или да остави на свобода хладнокръвен убиец, готов на всичко, за да не бъде заловен...

Джо Спейн разказва този интригуващ сюжет в новия си роман “Изтрити от лицето на земята” (издателство “Хермес”). Ирландската писателка е сценаристка на телевизионни предавания и сериали (включително и по собствените си книги) и авторка на бестселърови съспенс романи и една криминална поредица. Завършва колежа “Тринити” в Дъблин и постига успех още с дебютния си роман, който попада в топ десет на класациите за най-продавани книги в родната ѝ Ирландия. У нас е позната с книгите “Перфектната лъжа”, “Последната изчезнала”, “Големият тест” и “Не поглеждай назад”.

