Празнува митрополит Гавриил, чиито проповеди са истински дар

Ловчанският митрополит Гавриил става на 76 г. днес. Той е един от доайените на Светия синод и пример за духовници и миряни в България. Скромен, мъдър и отдаден на архипастирската си мисия, той жертва себе си, за да спасява духовните си чеда и повереното му паство.

Дядо Гавриил служи на Бог и в най-малките села, а проповедите му са истински дар. Той ръководи и Културно-просветния отдел на синода, който има много инициативи в помощ на децата.

“24 часа” му желае много здраве, непреклонен дух и още дълги години служба на Бог!