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Ще стане ли НДК “Евроселище” - първите огледи вече...

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Ще стане ли НДК “Евроселище” - първите огледи вече са направени

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Тюркоазеният килим, който бележи началото на финалите на "Евровизия" ще бъде разпънат пред НДК

Представители на Европейския съюз за радио и телевизия са огледали Националния дворец на културата. Проверката им е заради процедурата за избор на града домакин на песенния конкурс “Евровизия”.

Ако София спечели, сградата и пространството около нея ще бъдат превърнати в “Евроселище”.

Предстои обаче екипът да посети и Бургас - другия конкурент в надпреварата за домакин. Градът трябва да отговори на много критерии, сред които да разполага с подходяща зала, инфраструктура, хотели, международни транспортни връзки. В началото на седмицата стана ясно, че Пловдив и Варна отпадат заради инфраструктурни и технически критерии.

“В Министерството на културата са преведени 20 млн. евро за “Евровизия”, каза министърът на културата Евтим Милошев по Би Ти Ви. Решението кой да е домакин, ще вземе международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, на Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години.

Междувременно стана ясно, че Израел отново ще участва в конкурса, въпреки че последните години другите държави искат да го изключат заради войната.

Тюркоазеният килим, който бележи началото на финалите на "Евровизия" ще бъде разпънат пред НДК

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