Как зодиите отиват заедно на море - Везните 40 минути избират къде да легнат, а Девите проверяват всички имат ли вода

Козирогът е с точен план за деня, макар че никой не го слуша

Какво ще стане, ако всички 12 зодии отидат заедно на море? Народното творчество в социалните мрежи описа как би изглеждал един ден на плажа, ако се съберат различните характери на едно място.

Овенът ще е стигнал първи, разбира се. Вече е плувал, тичал по пясъка и е организирал състезание, което никой не е искал. Той не казва “отивам да почивам”, а “отивам да победя лятото”. Телецът идва с огромна плажна чанта. Вътре има храна за армия, маска за лице, резервна хавлия и нещо, което “може да потрябва”. И да – точно той ще намери последния сладолед. Близнаците вече са говорили с целия плаж. След 10 минути знаят къде са най-добрите коктейли, кой хотел е хубав и защо спасителят изглежда подозрително познат.

Ракът снима всичко. Морето, мидите, кафето, сандвича… “Чакай, не яж, още не съм снимала". Лъвът се появява като главна героиня. Перфектна коса, перфектни очила, перфектна поза. Вълните буквално трябва да внимават да не развалят кадъра. Девата проверява всички: “Имаш ли вода?” и “Защо хавлията ти е върху пясъка?”. Без нея всички щяхме да изгорим още на първия ден.

Везните стоят 40 минути и избират къде да легнат. После се местят, защото “другото място имаше по-хубава енергия”. Скорпионът е тих. Прекалено тих. Никой не знае дали релаксира, или просто събира информация за всички. Стрелецът вече е намерил лодка, нови приятели и идея да заминат някъде “само за малко”. Козирогът има план за деня. Час за плаж, час за обяд, час за почивка. Разбира се, никой не го слуша… докато планът му не се окаже спасението. Водолеят измисля нова плажна тенденция. Никой не разбира какво прави, но всички искат да пробват. Рибите просто гледат морето и си мислят: “Това е животът”. Те са дошли не за снимки, а за малко магия.

