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Без повече “бий ме, обичам те”! Кои пеят срещу токсичните връзки

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През 2003 г. “Каризма” записаха “Ще избягам ли от теб”.

Музиката е възприемана като пространство за емоции, любовни истории и лични преживявания. Но тя има и друга важна роля - да поставя теми, които иначе остават скрити зад затворени врати. Домашното насилие е именно такъв проблем: болезнен, широко разпространен и често труден за разпознаване отстрани. Когато за него се говори чрез песен, посланието достига до много повече хора и има силата не само да разтърси, но и да провокира разговор, съпричастност и търсене на промяна.

През годините десетки български и чуждестранни изпълнители са засягали темата за насилието в интимните отношения, за емоционалната манипулация, за страха и за трудното освобождаване от токсични връзки. Някои песни го правят директно, други използват метафори, но всички те напомнят, че зад красивата мелодия може да стои история за болка, мълчание и необходимост от помощ.

Бургаската група Lek City Case също записа песен срещу домашното насилие.
Бургаската група Lek City Case също записа песен срещу домашното насилие.

Със сигурност за много хора е добре позната песента на “Каризма” от 2003 г. “Ще избягам ли от теб”, чийто текст гласи: “Обичаш, за да се държиш, търпиш и потушаваш. Не някой друг, себе си оправдаваш, че може би това заслужаваш”. Няколко години преди движението #MeToo да завладее света, видеото към песента, режисирано от Валери Милев, показва тревожни кадри на насилие над жени, но и над деца.

В този контекст се вписва и новата песен Trouble is My Middle Name на бургаската група Lek City Case, която излезе неотдавна. Парчето се фокусира върху тежката тема за домашното насилие, казвайки в текста: So if you let me in too close, there's danger you might bleed from your nose, breaking rules and causing pain – trouble's just my middle name (“Така че, ако ме допуснеш твърде близо, съществува опасност да ти потече кръв от носа. Нарушавам правилата и причинявам болка - Беда е просто второто ми име”, от англ.). Провокативният видеоклип, дело на Иван Даскалов, представя две паралелни реалности - едната, в която начинът за разрешаване на конфликт се осъществява чрез насилие, и другата, която показва как диалогът може да предотврати подобен сценарий. Идеята за парчето е на барабаниста Иван Янков и е развита съвместно с вокалиста Иван Петков, а освен на самостоятелните си участия из страната музикантите ще я изпълнят и в рамките на Hills of Rock в Пловдив.

Друга песен, в чиято основа отново е насилието, е Don’t Hate Me на алтернативната рок група ALI. Парчето, което излиза през 2022 г., е песен за чистата енергия и любовта, смачкани безмилостно често от най-близките. Това е песен против насилието във всичките му форми. Вокалистът на бандата Али Абдала разказва, че тя е провокирана до голяма степен от истински човешки съдби на хора, които са щастливи, но които носят в себе си белезите от физическото или емоционалното насилие. А главни герои във видеоклипа са децата на самите музиканти.

Кадър от видеото към парчето на Hozier
Кадър от видеото към парчето на Hozier

What You Say to a Girl? пък е песен кауза, с която певицата Рут Колева се противопостави на домашното насилие през 2017 г. Изпълнителката разказва в интервю, че за песента е била провокирана както от чужди истории, така и от собствени преживявания. За създаването на парчето екипът се консултира с много психолози, като по техните думи през последните години много повече жени се осмеляват да потърсят помощ. Видеоклипът към него по-скоро наподобява късометражен филм, който показва последствията от домашното насилие, а в него специално участие взима актрисата Цветана Манева.

През 2023 г. покрай лична история певицата с българо-албански произход Бора Докле застана зад каузата против домашното насилие с песента Foolish. Изпълнителката признава, че написала песента, след като избягала от токсична връзка с вербално насилие.

“С грим прикривам бледи белези. Заблуждавам те, заблуждавам се. Не искам да призная, трябва да остана сама”, това е само част от текста на песента “Самота” на група LATIDA. Парчето от 2023 г. също е посветено на домашното насилие. Идеята за него е породена от повишилите се случаи на насилие над жени по време на пандемията. Видеоклипът представя две паралелни реалности между една двойка - едната, в която любовта цари, и другата, която остава скрита за външните хора и която показва скандалите и насилието между партньорите.

За токсичните връзки и как при тях границите между любов и насилие често се размиват, говори Еминем в песента си Love The Way You Lie от 2010 г. с участието на Риана. “Просто ще стоиш там и ще гледаш как горя? Е, няма нищо, защото ми харесва как боли. Просто ще стоиш там и ще ме слушаш как плача? Е, няма нищо, защото обожавам как лъжеш”, тези реплики си разменят двамата артисти, а на техен фон видеоклипът показва двойка в токсични взаимоотношения, които стигат до насилие.

С песента Cherry Wine ирландският изпълнител Hozier също обръща внимание на темата за домашното насилие. “Начинът, по който ми казва, че съм неин, а тя е моя, отворена длан или стиснат юмрук - и двете ми харесват. Кръвта е рядка и сладка като черешово вино”, това се пее в част от мрачния текст, придружен от нежна акустична мелодия. В клипа към парчето, което има над 41 милиона показвания в YouTube, хубавите моменти от една връзка се проектират в погледа на жената, но външният ѝ вид напълно контрастира с това илюзорно щастие и се вижда насиненото ѝ око.

Парчето завършва с послание #faceuptodomesticviolence (“да се изправим срещу домашното насилие” - от англ.).

Но не само насилието над жени присъства като тема в песните. Детският тормоз, било то от родители, роднини или други деца, също намира своя живот в музикалния свят. Такава например е песента от 1987 г. на Сюзан Вега Luka. За нея изпълнителката се вдъхновява, гледайки пред блока си групичка деца, които си играят, и едно момче на име Лука, което изглеждало по-различно от останалите и било по-дистанцирано. По-късно тя признава, че песента е за емоционалното и физическото насилие, което самата тя преживяла от доведения си баща. “Имаше насилие в семейството ми… Аз бях Лука”, казва Вега.

През 2003 г. “Каризма” записаха “Ще избягам ли от теб”.
Бургаската група Lek City Case също записа песен срещу домашното насилие.
Кадър от видеото към парчето на Hozier

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