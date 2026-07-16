Без повече “бий ме, обичам те”! Кои пеят срещу токсичните връзки

Музиката е възприемана като пространство за емоции, любовни истории и лични преживявания. Но тя има и друга важна роля - да поставя теми, които иначе остават скрити зад затворени врати. Домашното насилие е именно такъв проблем: болезнен, широко разпространен и често труден за разпознаване отстрани. Когато за него се говори чрез песен, посланието достига до много повече хора и има силата не само да разтърси, но и да провокира разговор, съпричастност и търсене на промяна.

През годините десетки български и чуждестранни изпълнители са засягали темата за насилието в интимните отношения, за емоционалната манипулация, за страха и за трудното освобождаване от токсични връзки. Някои песни го правят директно, други използват метафори, но всички те напомнят, че зад красивата мелодия може да стои история за болка, мълчание и необходимост от помощ. Бургаската група Lek City Case също записа песен срещу домашното насилие.

Със сигурност за много хора е добре позната песента на “Каризма” от 2003 г. “Ще избягам ли от теб”, чийто текст гласи: “Обичаш, за да се държиш, търпиш и потушаваш. Не някой друг, себе си оправдаваш, че може би това заслужаваш”. Няколко години преди движението #MeToo да завладее света, видеото към песента, режисирано от Валери Милев, показва тревожни кадри на насилие над жени, но и над деца.

В този контекст се вписва и новата песен Trouble is My Middle Name на бургаската група Lek City Case, която излезе неотдавна. Парчето се фокусира върху тежката тема за домашното насилие, казвайки в текста: So if you let me in too close, there's danger you might bleed from your nose, breaking rules and causing pain – trouble's just my middle name (“Така че, ако ме допуснеш твърде близо, съществува опасност да ти потече кръв от носа. Нарушавам правилата и причинявам болка - Беда е просто второто ми име”, от англ.). Провокативният видеоклип, дело на Иван Даскалов, представя две паралелни реалности - едната, в която начинът за разрешаване на конфликт се осъществява чрез насилие, и другата, която показва как диалогът може да предотврати подобен сценарий. Идеята за парчето е на барабаниста Иван Янков и е развита съвместно с вокалиста Иван Петков, а освен на самостоятелните си участия из страната музикантите ще я изпълнят и в рамките на Hills of Rock в Пловдив.

Друга песен, в чиято основа отново е насилието, е Don’t Hate Me на алтернативната рок група ALI. Парчето, което излиза през 2022 г., е песен за чистата енергия и любовта, смачкани безмилостно често от най-близките. Това е песен против насилието във всичките му форми. Вокалистът на бандата Али Абдала разказва, че тя е провокирана до голяма степен от истински човешки съдби на хора, които са щастливи, но които носят в себе си белезите от физическото или емоционалното насилие. А главни герои във видеоклипа са децата на самите музиканти. Кадър от видеото към парчето на Hozier

What You Say to a Girl? пък е песен кауза, с която певицата Рут Колева се противопостави на домашното насилие през 2017 г. Изпълнителката разказва в интервю, че за песента е била провокирана както от чужди истории, така и от собствени преживявания. За създаването на парчето екипът се консултира с много психолози, като по техните думи през последните години много повече жени се осмеляват да потърсят помощ. Видеоклипът към него по-скоро наподобява късометражен филм, който показва последствията от домашното насилие, а в него специално участие взима актрисата Цветана Манева.

През 2023 г. покрай лична история певицата с българо-албански произход Бора Докле застана зад каузата против домашното насилие с песента Foolish. Изпълнителката признава, че написала песента, след като избягала от токсична връзка с вербално насилие.

“С грим прикривам бледи белези. Заблуждавам те, заблуждавам се. Не искам да призная, трябва да остана сама”, това е само част от текста на песента “Самота” на група LATIDA. Парчето от 2023 г. също е посветено на домашното насилие. Идеята за него е породена от повишилите се случаи на насилие над жени по време на пандемията. Видеоклипът представя две паралелни реалности между една двойка - едната, в която любовта цари, и другата, която остава скрита за външните хора и която показва скандалите и насилието между партньорите.

За токсичните връзки и как при тях границите между любов и насилие често се размиват, говори Еминем в песента си Love The Way You Lie от 2010 г. с участието на Риана. “Просто ще стоиш там и ще гледаш как горя? Е, няма нищо, защото ми харесва как боли. Просто ще стоиш там и ще ме слушаш как плача? Е, няма нищо, защото обожавам как лъжеш”, тези реплики си разменят двамата артисти, а на техен фон видеоклипът показва двойка в токсични взаимоотношения, които стигат до насилие.

С песента Cherry Wine ирландският изпълнител Hozier също обръща внимание на темата за домашното насилие. “Начинът, по който ми казва, че съм неин, а тя е моя, отворена длан или стиснат юмрук - и двете ми харесват. Кръвта е рядка и сладка като черешово вино”, това се пее в част от мрачния текст, придружен от нежна акустична мелодия. В клипа към парчето, което има над 41 милиона показвания в YouTube, хубавите моменти от една връзка се проектират в погледа на жената, но външният ѝ вид напълно контрастира с това илюзорно щастие и се вижда насиненото ѝ око.

Парчето завършва с послание #faceuptodomesticviolence (“да се изправим срещу домашното насилие” - от англ.).

Но не само насилието над жени присъства като тема в песните. Детският тормоз, било то от родители, роднини или други деца, също намира своя живот в музикалния свят. Такава например е песента от 1987 г. на Сюзан Вега Luka. За нея изпълнителката се вдъхновява, гледайки пред блока си групичка деца, които си играят, и едно момче на име Лука, което изглеждало по-различно от останалите и било по-дистанцирано. По-късно тя признава, че песента е за емоционалното и физическото насилие, което самата тя преживяла от доведения си баща. “Имаше насилие в семейството ми… Аз бях Лука”, казва Вега.