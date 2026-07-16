Пухкаво куче е новият член на семейството на Тейлър Суифт и Травис Келси (Видео)

Новият пухкав домашен любимец на Тейлър Суифт и Травис Келси вече направи първата си публична поява. Бялото кученце беше забелязано заедно със звездната двойка при пристигането им в Палм Бийч, Флорида, само дни след пищната им сватба в Ню Йорк.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват как четириногото слиза по стълбите на частния самолет на Суифт непосредствено след Травис Келси. Звездата от НФЛ беше в небрежен спортен тоалет – с червена бейзболна шапка, бяла блуза с дълъг ръкав, спортен панталон и маратонки. Самата певица не присъства на снимките, въпреки че двамата са пътували с нейния самолет.

Още след сватбата им на 3 юли започнаха спекулации, че Суифт и Келси са осиновили куче. Фенове забелязаха на една от снимките от церемонията портрет на младоженците, на който те държат същото бяло кученце. Част от почитателите припомниха и по-стари кадри от преди няколко месеца, на които подобно куче се появява, докато слиза от автомобил на певицата. Появата на животното във Флорида потвърди подозренията, че то вече е част от семейството им, пише Page Six.

Новият домашен любимец е любопитна промяна за Тейлър Суифт, която досега беше известна най-вече като страстен почитател на котките. Изпълнителката често е споделяла любовта си към своите три котки – Мередит Грей, Оливия Бенсън и Бенджамин Бътън, които редовно присъстват и в публикациите й в социалните мрежи.

Суифт и Келси сключиха брак на 3 юли в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк на бляскава церемония, водена от актьора и комик Адам Сандлър. След кратко оттегляне от светлините на прожекторите двамата отново се появиха публично, този път на сватбата на бившия съотборник на Келси – ДжуДжу Смит-Шустер.