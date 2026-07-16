Неиздавани записи на младия Дейвид Боуи излизат в нова компилация

Неиздавани досега записи на Дейвид Боуи от 1965 г. ще бъдат включени в нова компилация, която проследява началото на музикалния му път. В част от песните участва бъдещият китарист на Led Zeppelin Джими Пейдж, който по това време работи като студиен музикант, съобщава „Гардиън", цитиран от БТА.

Албумът David Bowie: The Shel Talmy Recordings ще излезе на 18 септември. Той събира музика от периода, когато роденият като Дейвид Джоунс изпълнител използва сценичното име Дейви Джоунс и все още не е постигнал успеха на Space Oddity, The Man Who Sold the World, Hunky Dory и образа на Ziggy Stardust.

Записите представят Боуи като млад лондонски музикант, изпълняващ повлиян от блуса и на моменти психеделичен поп-рок. Част от композициите са записани самостоятелно, а други — с групите Lower Third и Manish Boys.

Сред неиздаваните песни са Cupid, Leave Her to Me, You Gotta Tell Her, Certain Woman, Today, I Live in Dreams и I Do Believe I Love You. В компилацията е включен и инструменталът Keep Up With the Jones. Сингли от същия период, сред които Can't Help Thinking About Me и Do Anything You Say, вече са били публикувани.

Материалът е създаден с продуцента Шел Талми, работил по You Really Got Me на The Kinks, My Generation на The Who и редица песни на Manfred Mann. Освен Джими Пейдж в записите участва и пианистът Ники Хопкинс, свирил с The Rolling Stones, The Beatles и Джеф Бек.

Две други продукции на Талми — I Pity the Fool и You've Got a Habit of Leaving — са издадени като сингли. През 2017 г. продуцентът разказва, че още тогава е вярвал в успеха на Боуи, но според него музиката им е изпреварвала пазара с около шест години.

Контекст

През 1966 г. музикантът сменя името Дейви Джоунс с Дейвид Боуи, за да не бъде бъркан с Дейви Джоунс от The Monkees. Три години по-късно пробива със Space Oddity, а през 1972 г. постига голям успех с алтер егото си Ziggy Stardust.

Музикалният историк Алек Палао отбелязва в текста към компилацията, че ранните записи трябва да бъдат оценявани спрямо британската музикална сцена от средата на 60-те години, а не през призмата на по-късното творчество на Боуи. Според него отделните периоди в кариерата на изпълнителя се допълват взаимно.

Боуи не се отказва напълно от ранния си репертоар. През 2000 г. той презаписва песни от този период, включително дебютния сингъл Liza Jane, за проекта Toy. Албумът остава неиздаден приживе и се появява през 2021 г. — пет години след смъртта на музиканта.

След работата по Toy Боуи отново се насочва към нов материал. Поредицата от последните му албуми започва с Heathen през 2002 г. и завършва с Blackstar през 2016 г.