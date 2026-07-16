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С дефиле започва пъстра фиеста във Велико Търново - Международният фолклорен фестивал

Дима Максимова

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Фестивалът е от 18 до 25 юли в Летния театър Снимка: Община Велико Търново

Летният карнавал на старата столица започва тази събота. Стартът на Международния фоклорен фестивал е в 18 ч. с дефиле по главната улица „Васил Левски".

В 28-ото издание ще гостуват атрактивни състави от Венецуела, Испания, България, Коста Рика, Азербайджан, Унгария, Грузия, Куба, Панама и Гуам – част от далечните Мариански острови в Тихия океан, обявиха организаторите пред журналисти.

За първи път пристига и формация от побратимения на Велико Търново азербайджански град Шуша.

Пъстра фиеста ще се вихри всяка вечер в Летния театър от 18 до 25 юли. Концертите са от 20 ч., входът е свободен.

Международният фолклорен фестивал е организиран от Националната секция на CIOFF-България, с официалното партньорство на ЮНЕСКО и основна подкрепа от Община Велико Търново

Фестивалът е от 18 до 25 юли в Летния театър

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