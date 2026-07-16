Цеца Величкович стана баба за четвърти път, дъщеря ѝ роди тайно от футболист

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Сръбската турбофолк легенда Цеца Величкович стана баба за четвърти път. Новината съобщиха сръбски медии, които с изненада установиха, че дъщерята на певицата - 28-годишната Анастасия и сръбският национал и защитник на испанския "Севиля" Неманя Гудел са станали родители.

Бебето е момче и носи името Илиян, като тежи идеалните 3,600 кг.

Раждането е протекло в Севиля, където семейството живее.

Само преди дни и самата Цеца бе в Испания, но също не намекна, че е станала или ще става баба за четвърти път, пише Би Ти Ви.

Анастасия и Неманя са заедно от няколко години, като преди точно две години сключиха и официално брак.

През 2023 г., малко преди Гудел да триумфира заедно със "Севиля" за втори път в Лига Европа, двамата с наследницата на Цеца загубиха дете, докато сръбкинята беше в напредвала бременност.

Оттогава Анастасия прекрати певческата си кариера в Сърбия и замина да живее при своя съпруг, а всяко прибиране на двойката в родината е истинско събитие за западната ни съседка.

Синът ѝ Велко и неговата съпруга Богдана са татко и мама на Желко (6 години), Кръстан (3 години) и Исая (2 години).

Първородното дете на певицата се занимава с бокс. На професионалния ринг той има 19 победи и нито една загуба. При аматьорите е бронзов медалист от европейското първенство през 2024 г. в Белград.

Велко и Анастасия са двете деца на Цеца и покойния Желко Ражнатович - Аркан, който е обвиняван за военни престъпления по време на войните в бивша Югославия. Аркан има още 7 деца от предишните си връзки. Той бе застрелян в главата на 15 януари 2000 г. във фоайето на хотел „Интерконтинентал" в Белград от бивш полицай на име Добросав Гаврич, който получи 35 години затвор.