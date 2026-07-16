Джордж Лукас : Изкуственият интелект е бъдещето на киното

Изкуственият интелект е бъдещето на киното, няма какво да се направи. Тъжната за мнозина констатация направи великият режисьор и създател на "Междузвездни войни" Джордж Лукас.

„Изкуственият интелект означава, че е много по-лесно за нас да правим филми. Няма нищо, което можеш да направиш по въпроса. Това е прогрес, това е бъдещето.", казва Лукас в интервю за списание „A Rabbit's Foot" и добавя:

"Ако искате изкуствен интелект, който да ви казва кога нещо е фалшиво и откъде идва, AI може да го направи. Хората не могат, ние не сме толкова умни. Цялата идея е, че вие сте човешко същество и носите отговорност за това, което казвате и правите. Ако извършвате нещо незаконно, трябва да бъдете наказани за това. Каквото и да направите, трябва да бъде признато. Това е просто като в реалния живот."

Лукас не е единственият режисьор на филм от поредицата „Междузвездни войни", който заявява подкрепата си за изкуствения интелект. Британският режисьор Гарет Едуардс, който е направил „Rogue One: История от Междузвездни войни" и съвсем наскоро „Jurassic World Rebirth", каза, че генеративният изкуствен интелект „е гениален в това да ти помогне".

Има обаче известни опоненти, включително режисьорът на „Одисея" Кристофър Нолан, който наскоро заяви:

„Никога не съм виждал технология, която да е толкова успешно възприета от Уолстрийт и от инвеститорите... която обществеността да е толкова категорично отхвърлена. Младите хора, по-специално, те измислиха термина „AI помия"... Има един вид презрение към нещата, свързани с изкуствен интелект."

Междувременно Стивън Содърбърг, чийто документален филм „Джон Ленън: Последното интервю" включва генерирани от изкуствен интелект сцени, изрази политическо коректно мнение.

„Не мисля, че това е решението на всичко и не мисля, че е смъртта на всичко. Ние сме в много ранен етап. След пет години всички може би ще си кажем: „Това беше забавна фаза."