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В Северна Македония дадоха на Пламена Гетова приз за най-добра актриса

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Пламена Гетова (вляво) и Весела Бабинова в кадър от филма "Плът"

Пламена Гетова получи наградата “Най-добра актриса” на Средиземноморския и Балкански филмов фестивал “Отвъд езерото” в Северна Македония. Отличието е за ролята ѝ в дебютния филм на режисьора Димитър Стоянович “Плът”. В него Гетова влиза в образа на известна преводачка от японски език и университетски преподавател. Сюжетът се заплита, когато научава, че има туморно образувание. В лентата си партнира с Весела Бабинова, Юлиан Вергов, Диляна Попова, Рашко Младенов и други.

Лентата на Стоянович, с която той изследва борбата между плътта и духа и състоянието на хората, поставени пред непреодолими обстоятелства, спечели и наградата на публиката на 29-ия Международен фестивал “София филм фест”.

Пламена Гетова (вляво) и Весела Бабинова в кадър от филма "Плът"

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