“Ти си любовта” - Веселин Маринов тръгва на турне

Веселин Маринов започна юбилейното си турне по повод своите 45 години на сцената. Началото на празничните концерти бе дадено снощи в Плевен.

А тази вечер излиза пред феновете си в Пловдив. Билетите за тези първи две дати бяха разпродадени напълно много преди наближаването им. Ако интересът продължава да е така голям по време на турнето му, обичаният певец се зарече догодина да направи два концерта в Пловдив, ако бъде поканен.

Популярният изпълнител е кръстил турнето си “Ти си любовта”, защото обещава гостуванията му пред публика да са преживяване, което докосва сърцето още от първата песен, и да остане дълго след последния аплодисмент.

Утре вечер Веселин Маринов ще излезе на сцената в Летния театър в Стара Загора. На 20 юли ще бъде в Габрово, на следващия ден ще е в Горна Оряховица. В Русе ще има две поредни дати - на 22 и 23 юли. На 24-и ще се качи на сцената в Шумен, на 25-и в Албена и две дати има планирани за Варна - на 27-и и 28-и.

На 29-и ще пее в Каварна, последната дата от юли е 31-и - в Несебър.

На 1 август ще е концертът му в Созопол, на 2-и ще е в Царево, на 4-и ще бъде в Приморско, а на 5-и ще е в Китен. На 6-и и 7-и ще бъде съответно в Бургас и Поморие.

