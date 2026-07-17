Още две от децата на Брад Пит се отказват да носят фамилията му

Още две от децата на актьора Брад Пит са подали заявления, в които искат да се откажат от фамилното му име.

21-годишната му дъщеря Захара и 24-годишният му син Мадокс са посочили "лични причини" пред съда в Калифорния. Пит и Анджелина Джоли имат общо шест деца - три осиновени - Мадокс, Пакс и Захара, и три биологични - Шайло и близнаците Нокс и Вивиен.

Пит и Джоли са в съдебен спор, откакто официално сложиха край на връзката си през 2016 г. Разводът беше финализиран, но двамата продължават да водят дела за винарната във Франция, която беше обща собственост.

В заявление до съда през миналия месец 21-годишната Захара Марли Джоли-Пит е поискала да смени името си на Захара Марли Джоли. Брат ѝ е поискал същото в края на месец май, съобщи Си Ен Ен.

Захара се представя само с името на майка си от близо две години, но едва сега е поискала имената ѝ да бъдат сменени легално. Шайло и Вивиен също от 2024 г. се представят с фамилията Джоли, въпреки че не е ясно дали те са поискали официална смяна на имената си.

Разривът между Пит и децата му дойде след тежкия развод между него и Джоли. През годините дори се спомена, че актьорът е упражнявал домашно насилие над бившата си съпруга и шестте им деца.

Джоли и Пит започват връзката си през 2005 г. - малко след като актьорът се раздели с Дженифър Анистън. Страстта между тях пламва на снимачната площадка на "Мистър и мисис Смит". Анджелина обаче потвърди за първи път връзката им чак през 2006 г., когато обяви, че е бременна с първото им дете. Сгодиха се през 2012-а и се ожениха във Франция на 23 август 2014 г. А в началото любовта, която демонстрираха, бе толкова силна, че всички ги наричаха с общото има Бранджелина.

Две години след сватбата обаче една от най-красивите актриси в света подаде молба за развод, посочвайки като причина "непреодолими различия". Разводът им бе обявен официално през 2019 г. и оттогава споровете между бившите съпрузи не секват.

Британски медии твърдят, че връзката им е приключила "взривоопасно" през 2016 г., след като са влезли във физическа саморазправа по време на частен полет с децата им. Джоли твърди, че Пит е "душил" едно от децата, наред с различни други обвинения.

Децата на актьора досега рядко са коментирали отношенията си с него и са по-скоро обрани по темата. Преди 2 години обаче синът му Пакс буквално избухна срещу Пит в Деня на бащата.

"Ти отново и отново доказа, че си ужасен и подъл човек Не проявяваш никакво внимание и съпричастност към четирите си най-малки деца, които се страхуват от теб, когато си наоколо. Никога няма да разбереш вредата, която нанесе на семейството ми. Превърна живота на най-близките ми в постоянен ад. Някой ден истината ще излезе наяве. Честит Ден на бащата, ужасно човешко същество", написа тогава Пакс в емоционален пост.

От няколко години 62-годишният актьор е във връзка с доста по-младата от него 33-годишна Инес де Рамон. Джоли пък не коментира любовния си живот публично и най-често навън е в компанията на децата си.