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Най-необичайният товарен самолет кацна на летище Бургас (Снимки)

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Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев

Един от най-разпознаваемите и необичайни товарни самолети в света кацна на летището в Бургас. 

Airbus Beluga ST не само, че за първи път кацна на бургаското летище, но и за първи път е на българска земя, съобщиха от Летище Бургас във фейсбук страницата си. 

Beluga ST е разработен на базата на Airbus A300, като фюзелажът му е специално модифициран за превоз на извънгабаритни товари. Самолетът е създаден от Airbus, за да транспортира големи самолетни компоненти между производствените бази на компанията в различни европейски държави като от този емблематичен модел са произведени едва пет самолета.

Самолетът е кръстен Beluga заради приликата си с белугата – бял кит с характерно закръглено чело. Дълъг е 56,15 м, с размах на крилете 44,84 м. Максималният полезен товар на самолета е 40-47 тона. Развива около 750-780 км/ч и може да измине около 2800 км с максимален товар. 

Необичайният му вид е заради големия товарен отсек. За да се освободи място за него, кабината на пилотите е разположена ниско отпред. Носът на самолета се отваря нагоре, което позволява товаренето на извънгабаритни товари. 

В света са произведени пет такива самолета. Днес постепенно е заменен от по-големия Beluga XL, който е базиран на Airbus A330. 

Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев
Airbus Beluga ST СНИМКА: Андон Илиев

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