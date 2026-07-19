Островът на вечната пролет, наречен с прозаичното име дърво

Наричан е европейските Хаваи

Мадейра е остров от едноименния вулканичен архипелаг в Атлантическия океан, разположен на 900 км от бреговете на континентална Португалия и на 450 км северно от Тенерифе, най-големия от Канарските острови. Архипелагът се състои от 2 обитаеми острова – Мадейра и Порту Санту, и няколко необитаеми. На португалски името Мадейра значи дърво, дървесина.

Площта на целия архипелаг е 801 кв. км, а само на остров Мадейра е 741 кв. км. Той предлага целогодишно мек климат, величествени вулканични планини, уникална мрежа от напоителни канали "левади", туристически пътеки за преходи и богата кулинария, което го прави топдестинация за природа и екотуризъм. В Мадейра имената "пътеки" и "левади" често се използват взаимозаменяемо, но ако навлезем в подробности, не всяка пътека е левада и не всяка левада е пътека.

В момента в Мадейра има 30 обозначени и маркирани пътеки (има и временно затворени). Някои от тях се движат покрай левадите, а други имат самостоятелен маршрут. Те са номерирани и маркирани с дървени табели. Струва си да се обърне внимание на номерацията им.

Някои от тях имат двуцифрени числа, разделени с точка. Има пътека номер ПР 1 и други номер ПР 1.1, ПР 1.2 и ПР 1.3. Това номериране има значение. Ако някои пътеки имат обща първа цифра, това означава, че започват от едно и също място. Така че те имат една обща възлова точка. В случаите, споменати по-горе, общата точка е най-високият връх на Мадейра, Руиво. Инфраструктурата на Мадейра е много добра. Има изградена мрежа от тунели и мостове из целия остров, пътищата са с много добра асфалтова настилка.

Трябва да се знае, че за повечето от забележителностите на острова е необходима предварителна онлайн резервация за билети, защото има много туристи, които искат да ги посетят, и на място може и да не се намерят. Можете и сами да си организирате екскурзия до Мадейра, но по-лесният начин е да ползвате туристическа агенция, която предварително е подготвила програмата, и имате гаранцията, че всички преходи и места за посещения ще са отворени за вас. Аз посетих острова в средата на юни и в продължение на 7 дни се наслаждавах на впечатляващи гледки към океана при преходите по част от най-известните пътеки в Мадейра. Те не бяха трудни и най-дългото разстояние беше 12 км. Пътеките са добре обозначени и поддържани.

Следобедите оставаше време за разглеждане на забележителностите в столицата Фуншал. Имах късмета да бъда тук по време на световното първенство по футбол, а местните са големи запалянковци. Бяха разположили голям екран в центъра на града за гледане на мачовете и павилиони за бира и бургери. Как да не се присъединиш към тълпата с халба в ръка и да не викаш за някой отбор, особено за португалския. Във Фуншал трябва да се качите на лифта, който, издигайки се над града, открива пред вас внушителни гледки, и преминавайки през облаците, ви качва до най-високата си точка.

Тук се намират Монте палас и тропическата ботаническа градина,

която си заслужава да разгледате. За връщане от хълма имате три възможности - да хванете пак лифта, да слезете пеша или най-атрактивният е да си наемете тобоган - шейна, управлявана с въжета, с която да полетите надолу по стръмните и тесни улички. Последното не е за хора със слаби нерви.

Привечер, когато слънцето намали своето греене, можете да посетите местния плаж, но трябва да имате предвид хлъзгавите камъни и студената океанска вода между 17 и 20 градуса.

На тези, които не обичат студената вода, препоръчвам да се разходят по крайбрежната алея, да разгледат пристанището, и разбира се, да видят и паметника на известния португалски футболист Кристиано Роналдо. До него е и музеят, в който се намират всичките му отличия, включително и спечелените златни топки. На пристанището се предлага и атракция с катамаран, който ще ви разходи из близкия залив в гонене на китове и големи делфини и ще ви заведе до красиви скали и водопади, изливащи се в океана. Който иска може да полува в океана и да разгледа подводния свят.

Центърът и старият град водят началото си от първата колонизация, започнала на Мадейра през 1424 г. Тук се преплитат тесни улички от старите рибарски и буржоазни времена със силно изразено колониално усещане.

В града има две важни крепости от XVI в. - "Форталеза до Пико" на хълма над историческия център и "Форталеза Сао Тиаго" точно на брега на морето в стария град.

Главната катедрала на Фуншал, датираща от 1514 г., може и да не привлича погледа със строгия си готически екстериор и по-малкия си ръст, но богато украсеният интериор в стил мудехар и особено дървеният таван от мавритански кедър определено си заслужават да бъдат посетени.

Близо до града се намира най-високата скала Кабо Жирао,

а според много източници е втората по височина в Европа и 12-ата по височина в света. Със своите 589 м от морското равнище тя е впечатляваща. Спуска се почти перпендикулярно в океана и върху нея има изградена панорамна прозрачна площадка. А от върха и се откриват невероятни гледки към океана и столицата Фуншал.

Първият преход, който направих, беше до връх Аурелио, където хиляди туристи посрещат изгрева и откъдето тръгва пътеката за най-високата точка на Мадейра, връх Руиво - 1862 м.

Не бива да пропускате и 12-километровия преход до Порто да Круз, от където през стръмните брегове на Мадейра се откриват страхотни гледки към Атлантическия океан.

Лек преход може да ви отведе до красивия водопад Риско, който се спуска от 100 м височина. Пътеката минава през тунели и красива растителност наоколо. Много приятна разходка.

Ако иската да имате призрачен ден, трябва да посетите

вековната лаврова гора Фанал

в североизточната част на острова. Някои дървета са на възраст около 600 г., а нахлуващата и след това отдръпващата се през тях мъгла правеше обстановката толкова приказна.

По-реална е обстановката в Порто Мунис, където местните са изградили открити басейни върху скалите до океана. Можете да се къпете и да плажувате както на тях, така и в океана. Аз предпочетох океана и скоковете от 3-метровия трамплин в студената вода. Много адреналин! Тук има и малък аквариум, в който могат да се видят много интересни океански обитатели.

За последна разходка може да си оставите прехода до така наречената Опашка на Мадейра в югоизточната част. Малък преход, на който обаче може да направите много красиви снимки.

За мен Мадейра беше едно от приятните ми преживявания и затова ви го препоръчвам като място за разпускаща почивка, съчетана с малко ходене и потене, но с много впечатляващи гледки. Океан и планина в едно!