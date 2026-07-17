Димитър Бербатов се качва на театралната сцена, тръгва на национално турне с "Разкодиране"

Димитър Бербатов, който игра в "Театъра на мечтите" с "Манчестър Юнайтед", за първи път ще играе на театралната сцена. Един от най-разпознаваемите българи по света и любимец на различни поколения влиза в главната роля в авторски спектакъл и ще зарадва публиката в театри в редица български градове. Спектакълът "БЕРБАТОВ: Разкодиране" тръгва на национално турне. И няма нищо случайно. Премиерата ще е в родния на Бербатов Благоевград, където започва и неговата лична история. Датата, на която обичаният №9 от футбола ще излезе за първи път на новия терен е 09.09.2026 г.

Бербатов и екипът му обявиха първите четири града с дати:

9 септември 2026 г. - Благоевград

Драматичен театър "Никола Вапцаров"

1 октомври 2026 г. - Пазарджик

Драматично-куклен театър "Константин Величков"

31 октомври - Стара Загора

Държавна опера Стара Загора

26 ноември - Плевен

Драматично-куклен театър "Иван Радоев"

За премиерата в Благоевград и представленията в Пазарджик, Стара Загора и Плевен билетите вече са в продажба.

По време на националното турне 2026-2027 Бербатов ще играе спектакъла си "Разкодиране" също в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Шумен, Хасково, Казанлък, Габрово и, разбира се - София. Предстои да бъдат обявявани точните дати за следващите градове и много изненади, свързани с посещенията на Димитър Бербатов.

Представянето на спектакъла беше на знаково място - директно на театралната сцена. А заедно с Бербатов, който ще е в главната роля, бяха още режисьорът Яна Титова, изпълнителният продуцент Таня Колчакова и авторът на музиката Владимир Ампов-Графа.

Той ще зарадва хората в различни точки на страната - отива при тях, за да ги отведе отвъд футбола - към изборите в живота, тежките решения, съмненията, страха, амбицията, характера и цената на успеха. И ако на футболния терен той е световноизвестен с матичните си докосвания на топката, на новия терен - сцената, ще докосва публиката. Спектакълът "Бербатов: Разкодиране" съчетава театрална режисура, въздействаща музика, мултимедия и светлина в едно емоционално пътуване - разказ за човека зад легендата.

В главната роля е самият Димитър Бербатов. Режисурата и сценичната драматизация са дело на Яна Титова. Музиката е специално създадена от Графа. Сценограф е Мирела Василева. Изпълнителен продуцент на спектакъла е Таня Колчакова.

Представянето на спектакъла беше на знаково място - директно на театралната сцена. А заедно с Бербатов, който ще е в главната роля, бяха още режисьорът Яна Титова, изпълнителният продуцент Таня Колчакова и авторът на музиката Владимир Ампов-Графа.

Самото обявяване на спектакъла и националното турне беше емблематично, именно на новия терен за Бербатов - сцената.

"Свикнали сте да ме виждате на друг терен - на футболния, но дойде време да покажа играта, живота и вижданията си на по-различен терен - театралната сцена. Това е идея, по която работим от една година, за да се стигне до момента, в който да изляза пред вас с отбора, който събрах и да обявя, че ще разкажа историята си вече на тази сцена. Това наистина е друг терен за мен. Развълнуван съм, знаейки какво ме очаква. Това е ново предизвикателство за мен. На терена на Яна Титова, където тя е силна и аз следвам нейните съвети и препоръки. Но въпреки това - по моя начин. Правим нещо, което ще се харесва от малки и големи. След като вече бях издал своята автобиография, исках да направя следващата стъпка. А в моята глава това означаваше да мога да разказвам лично на хората под формата на вид изкуство. И в следващия момент стигнах до идеята да е на театралната сцена.

Аз не съм театрален актьор, но подхождам с цялото уважение към театралното изкуство, за да разкажа подобаващо тази своя история. Уважението ми към хората, които се занимават с театрално изкуство, е наистина много голямо. Сега вече от личен опит и към режисьорите. Както едно време треньорите знаеха, че не е ледно да се работи с мен, сега е същото с режисьора. Защото аз имам своите виждания, своите грандомански идеи на моменти. Споделям ги. И изведнъж: "Не може". Ама как не може? И ето, че пак трябва да работим отборно, да намираме решения. Аз трябва да се съобразявам повече с мнението на режисьора, защото аз стъпвам на непозната сцена, на сцената на Яна Титова и колегите й. Но в същото време опитвам да вкарам и част от себе си. Защото това съм аз, иначе няма да е автентично", заяви Димитър Бербатов.

"Хората ще имат възможност да видят някаква нова част от мен. Защото на сцената аз трябва да показвам емоции, определени движения. Ще изглеждам глупаво, смешно, тъжно, гордо. Все неща, присъщи на един спектакъл. До някаква степен това е някакво ново "аз". Спектакълът ще бъде малко по-различен. Хората, които ще гледат, ще могат да си зададат въпросите за живота, да разберат повече за мен, тъй като ще се опитам да бъда разкодиран. Или да им покажа как аз всъщност съм разкодирал и футбола, и живота. Това е замисълът. Много съм доволен и щастлив, че след една година на идеи, на труд, намиране на точните хора, сме на етапа да стартираме съвсем скоро", каза още Бербатов.

"Моята история започва в Благоевград, където съм роден. Напълно нормално е да започнем от там. Първото представление ще бъде на 9 септември в Благоевград. Но нямам търпение да изляза на сцената във всеки един от тези прекрасни градове. И наистина се вълнувам от това предизвикателство", добави той.

Димитър Бербатов и Яна Титова

"Бербатов: Разкодиране" е история за липсващите в наше време морални ценности, от които смятам, че младите хора имат голяма нужда. Особено днес, когато разчитаме на бързия успех. Ще се гмурнем в една история, в която успехът е изстрадан, успехът е част от пътя, част от това да не се отказваш. Вярвам, че когато млади хора влязат да гледат спектакъла, ще излязат с усещането, че всичко зависи от тях. Струва ми се, че все по-малко са хората като Димитър Бербатов, които може да служат като ролеви модел за младите хора. Радвам се, че съм част от разказа на тази история", каза Яна Титова.

Режисьорът Титова похвали актьора Бербатов. "Аз не съм виждала човек да учи толкова бързо текст. Това беше страшно впечатляващо за мен. Понякога му давах непосилни задачи, но се оказа, че при него всичко е възможно", каза с усмивка тя.

"Той е свикнал да работи много, което е страхотно. Голям плюс в нашата работа е доверието и това, че не се притеснява да пробва неща, на които преди това е казал "не". Все повече и повече се доверява и стигаме до там да разгърнем един много голям потенциал, който той има. Прави страшно изненадващи неща", завърши Яна Титова.

"Вярвам, че основният смисъл на този проект е следният - най-истинският дълг за един успешен човек не е просто да покори върховете, както е направил Димитър, а да разкодира пътя до върха. Да го разкодира и да го остави на бъдещите поколения", заяви изпълнителният продуцент Таня Колчакова. И благодари на целия голям екип и на директорите на културните институции, "които приеха много добре и като свой този проект - смел, много различен, но изключително важен по същество".

Таня Колчакова

"Благодаря за поканата да съм част от проекта, защото това е ново страхотно предизвикателство за мен - да напиша оригинална авторска музика за спектакъла "Бербатов: Разкодиране"Историята е много вдъхновяваща. Когато присъствах на репетициите, допълнително се запалих. И написах вдъхновяваща, емоционална музика, чрез която се потапяме в света на Димитър Бербатов. Музиката е много разнообразна, тъй като историята е много пъстра. Аз подсилвам тези моменти музикално. И съм убеден, че ще се получи нещо забележително и много различно", заяви Графа. А на въпрос, след като вече познава Бербатов и отвъд широкопознатия образ на футболната звезда, с коя песен би го описал, Графа отговори: "Имам една моя песен, която ми е много любима. Тя се казва "Най-щастливият човек". Мисля, че това е Димитър Бербатов".

Владимир Ампов-Графа

Очаквайте още новини за националното турне на спектакъла "Бербатов: Разкодиране", които ще правят щастливи хората в различни точки на България. Следете информацията и в официалните страници във фейсбук и инстаграм на спектакъла "Бербатов: Разкодиране".