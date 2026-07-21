Диджей Чарлз Б. ще дирижира оркестъра на Софийската опера в уникално шоу

Поредната трансформация на площад “Св. Ал. Невски” през август ще го превърне в сцена на блестящата “Гала в София”. Особеното този път е, че в първата вечер на организирания от продуцентската къща на Соня Йончева фестивал площадът всъщност ще бъде хипермодерна клубна сцена на открито.

Дължим го на един от най-актуалните диджеи в света в момента - Чарлз Б., чиито клипове от участия в подобни открити сцени по целия свят събират милиони гледания в TikTok и Instagram.

Продукцията включва масивни светещи екрани с висока резолюция и синхронизирано лазерно и светлинно шоу. Сценографията ще бъде още по-внушителна, тъй като редом до диджей пулта ще бъде оркестърът на Софийската опера и балет и визуалните ефекти ще си взаимодействат с изпълнението на класическите музиканти в реално време. Архитектурата на самия храм “Свети Александър Невски” ще послужи като естествен фон, който

ще бъде допълнително осветен

и интегриран в общата аудио-визуална концепция на вечерта.

Точно това - съчетаването на електронен рейв с тържествеността на класически концерт, е запазената марка на Чарлз Б.

Роден през 1997 г. в Париж като Шарл Бербино, диджеят поддържа високо ниво на конфиденциалност по отношение на личния си живот извън сцената. Той никога не е споделял публично данни за своя семеен статус, връзки или партньор. Дори своите профили в социалните мрежи умишлено е насочил изцяло към професионалното си развитие, музиката и това, което прави зад пулта.

Запалва се по музиката благодарение на своите родители, които са имали огромна и разнообразна колекция от компактдискове. Като дете в ерата на iPod е слушал хиляди песни на ден, което изгражда музикалната му култура.

Първият му реален сблъсък с миксери и грамофони се случва по време на гостуване в къщата на близък приятел на родителите му в Мароко. Тогава се влюбва в идеята буквално “да докосваш и контролираш музиката”.

Още в гимназията започва да пуска и да смесва музика по партита, вдъхновен от френската електронна вълна.

В интервю за френската телевизия преди време той сподели, че се чувства много повече продуцент, отколкото автор на денс парчета. За разлика от класическото писане на музика с пиано или китара Шарл обожава процеса по преработване на вече съществуваща музика.

Прекарва часове в смесване, наслагване на звуци, обработка на вокали и синтезатори. Споделя, че за него продуцентството е начин да открива нови, неочаквани посоки в музиката, без да ги е планирал предварително.

Феноменът зад милионните гледания на клипове от неговите шоу програми той обяснява с това, че целта му не е просто да направи модерен купонджийски хит, а да запознае младото поколение с класическото наследство. Според него енергията и драматизмът в произведенията на Моцарт, Вивалди и Бетховен

си пасват перфектно с агресивния и бърз ритъм на техното

И казва, че за да бъде едно парти успешно, диджеят или домакинът трябва да съчетава напълно различни стилове - от вечна класика до съвременни електронни тракове. Самият той одобрява миксирането на артисти от мащаба на AC/DC и “Металика” до клубна поп музика, за да има по нещо за всеки.

Освен че е диджей, Шарл има магистърска степен по маркетинг и е работил за стрийминг платформата Deezer. И отбелязва, че според него доброто разбиране на алгоритмите в Instagram и TikTok е жизненоважно за съвременния независим артист. Видео съдържанието трябва да улавя вниманието в първите 3 секунди, но зад него задължително трябва да стои качествено музикално производство, за да останат феновете по-дълго време. Всъщност Чарлз Б. е отличен пример за това как един модерен артист се адаптира към промените в клубната култура и алгоритмите на социалните мрежи. Неговият стил преминава през три много ясни фази. Началото е през 2016 г. - ерата на френския хаус и прогресив хаус. Тогава той следва традициите на класическата френска електронна школа. Музиката му

в този период е по-бавна и мелодична,

а траковете му са изградени около фънки бас линии, вокални откъси и класически хаус ритъм. По онова време той прави първите си стъпки в големите лейбъли като например Protocol Recordings на Ники Ромеро. Продукцията му е насочена изцяло към традиционната клубна сцена и фестивалния хаус.

Пандемията обаче променя изцяло нощния живот, което кара Чарлз Б. да преосмисли звученето си. С бързото развитие на платформите за кратки видеа по-бавният хаус губи позиции пред по-агресивните и бързи стилове.

И той започва да ускорява темпото и да експериментира с тех хаус. Барабаните стават много по-тежки, а синтезаторите - по-мрачни и енергични.

Музиката му от този период е създадена да звучи еднакво добре както на огромни фестивални сцени, така и на екрана на мобилния телефон, улавяйки вниманието на слушателя моментално.

След 2023 г. обаче намира нещо още по-ново, което прави така, че рязко да изпъкне на световната диджей сцена и да направи глобален пробив. Шарл

открива уникална пазарна ниша,

като комбинира носталгията, класическото изкуство и съвременната рейв култура.

Сегашният му стил е комбинация от хард техно и евроденс музика с изключително бързо темпо, към които добавя епични симфонични елементи - драматични цигулкови секции, хорови припеви и разпознаваеми класически мелодии. Тези грандиозни откъси от програмата му контрастират рязко с агресивните, бързи и тежки електронни звуци, което създава огромна еуфория по време на живите му участия.

В момента стилът му е еволюирал до толкова мащабен аудио-визуален продукт, че той вече не пуска просто като клубен диджей, а дирижира цели оркестри на живо, превръщайки електронната музика в класически концерт за новото поколение.