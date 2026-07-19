Антъни Хопкинс свири на пиано от 4-годишен, но издава първи албум на 88 г.

Носителят на "Оскар" пуска парче с класически композиции

Никога не е късно да сбъднете мечтите си, убеден е Антъни Хопкинс – един от най-великите актьори на съвременността. На 10 юли 88-годишният носител на “Оскар” издаде дебютния си сингъл с композирана от него музика, озаглавен Bracken Road, като парчето ще бъде включено в предстоящия му албум.

“Музиката беше първото ми желание, първата ми мечта. Композирам през целия си живот - заяви идолът на поколения киномани, прочут с ролята си на зловещия канибал Ханибал Лектър от “Мълчанието на агнетата”. - Някои от тези произведения са част от живота ми от десетилетия и все още се връщам към тях. Целият ми живот е мечта. Да подпиша договор с Decca Classics е чест, каквато се пада веднъж в живота.”

Албумът на Хопкинс, озаглавен Life Is a Dream (“Животът е мечта”), ще излезе на 21 август и ще включва селекция от творби, композирани от него в продължение на шест десетилетия. Музиката се изпълнява от носителя на “Грами” – диригента Густаво Дудамел и Филхармоничния оркестър.

“Беше истинска привилегия да си сътруднича с изтъкнатия Филхармоничен оркестър и виртуозните солисти, виолончелиста Грегорио Нието и класическия пианист Серджо Тиемпо - подчертава Хопкинс. - Най-дълбоката ми благодарност и уважение са към маестро Густаво Дудамел, чието изкуство е неразделна част от това музикално пътешествие. С грациозната прецизност на палката си той трансформира всяка нота с дълбоко и незаличимо значение, създавайки живописен пейзаж, който кани слушателя да почувства и си представи нещо уникално лично”.

Знаменитият актьор започва да свири на пиано на 4-годишна възраст и да

композира за ученически пиеси

като тийнейджър. По онова време иска да стане професионален класически пианист. Но една среща със съгражданина му Ричард Бъртън, който също е от Порт Толбът, преобръща интересите му към театъра и киното, когато е на 15 г. Музиката обаче го придружава и досега.

“Вдъхновен от детски спомени за Маргам, Южен Уелс, това е носталгичен музикален портрет на улиците, ливадите, земеделските земи и планините, заобикаляли семейния му дом през 40-те години на миналия век”, разказват от издателската компания по повод на първото разпространено музикално произведение на киновиртуоза. Жанрово то е сюита за пиано и оркестър, създадена през 1947 г.

“Хопкинс е един от онези редки артисти, чийто творчески глас надхвърля всяко отделно изкуство. Същата дълбочина на въображението, човечността и емоционалната истина, която е определила изключителната му работа на сцена и екран, присъства и в музиката му”, е оценката на маестро Дудамел. Когато слуша композициите на актьора, той е поразен от тяхната красота, създадена “със сърцето на разказвач и инстинктите на поет”.

По-рано тази година актьорът изненада феновете си с импровизиран концерт на пиано в петзвездния хотел “Кларидж” в Лондон, който ги остави стъписани от майсторското му изпълнение. През 1964 г. Хопкинс композира валс, озаглавен And the Waltz Goes On, но произведението остава непознато за широката публика в продължение на близо 50 години, докато съпругата му Стела Аройаве тайно не изпраща нотите на световноизвестния цигулар и диригент Андре Рийо. Оркестърът “Йохан Щраус” на Рийо записва валса през 2011 г. и го превръща в хит. Година по-късно албумът на Хопкинс и Рийо печели наградата “Брит” за класическа музика.

В нашумялата си автобиография “Справихме се, хлапе” кинозвездата признава, че е

бил тежък темерут в ранните си години,

бил е обект на подигравки в училище и музиката за него е била убежище. Първият издаден сега сингъл Bracken Road е композиран през 1963 г., когато Хопкинс е млад актьор в театъра “Ливърпул Плейхаус”. Той отдава почит на родния Уелс и в друго парче от албума – My Fatherland. По думите му е написал тази творба, за да “почете скромното си начало”.

Независимо от напредналата си възраст рицарят на Британската империя продължава да снима много активно. Любопитно съвпадение е, че в един от последните си филми “Кралят на Ковънт Гардън” той се превъплъщава в ролята на бароковия композитор Георг Фридрих Хендел в момент от живота му, когато създава един от шедьоврите си – ораторията “Месия”.

Екранният Ханибал Лектър поддържа и профилите си в социалните мрежи, като само в Тик Ток има 3,6 млн. последователи. Та държи феновете си в течение на здравословното си състояние, което е отлично. Благодарение на третата си съпруга Стела Аройаве, с която е заедно близо четвърт век, Хопкинс води здравословен начин на живот, като избягва тежки храни, не яде никаква захар и спи достатъчно. Отдава дълголетието си на факта, че поддържа мозъка си неврологично активен чрез работа, рисуване, свирене на пиано и споделяне на съдържание в инстаграм. Макар че по-рано е диагностициран със синдром на Аспергер (форма на разстройство от аутистичния спектър) и често е отдавал способността си за силна концентрация на това състояние, напоследък той изразява скептицизъм към съвременните етикети в сферата на психичното здраве и невроразвитието, разглеждайки своите обсесивни черти просто като част от човешката си природа.

Миналата година уелсецът тържествено отпразнува половин век, откакто е абсолютно трезвен. В автобиографията си разказва подробно за тъмния период на алкохолизма си и за големите поражения, които той нанася на кариерата и личния му живот. До голяма степен на пиянството му се дължи и отчуждението на единствената му дъщеря Абигейл, която изоставя като 4-месечно бебе. За късането на връзката с детето му двойният носител на “Оскар” говори като за най-голямата грешка в живота си, тъй като то се оказва непоправимо.

В началото на кариерата си през 70-те години актьорът

излизал на сцената толкова пиян, че изобщо не помнел защо е там

Знаел, че пристрастяването му е смъртоносно, но се наливал, за да заглуши вътрешните си демони. Един ден обаче карал къркан почти до безсъзнание, когато му просветнало, че може да убие не само себе си, но и цяло невинно семейство. Това е моментът, когато разбира, че има нужда от помощ и успява да я открие в групите на анонимните алкохолици. Оттогава в продължение на 50 г. не пропуска годишнина от освобождаването си от алкохола, без да говори в социалните мрежи за вредите от него и да дава съвети на попадналите в примката му как да се избавят.

Тази година Антъни Хопкинс ще изиграе на екрана и друга реална и силно противоречива личност – на създателя на теорията на еволюцията Чарлз Дарвин във филма “Видовете”, който в момента се снима в Северна Ирландия.