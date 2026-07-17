Фотозагадка: Кой е този известен поп изпълнител?

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Фотозагадката е днес е: Кой е този известен поп изпълнител?

Жокер: Започва като барабанист, а първата му записана песен е в стил прогресивен рок!

Снимка: Архив на "24 часа"

Очаквайте утре отговора на фотозагадката!