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Фотозагадка: Кой е този известен поп изпълнител?

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Фотозагадката е днес е: Кой е този известен поп изпълнител?

Жокер: Започва като барабанист, а първата му записана песен е в стил прогресивен рок!

Снимка: Архив на "24 часа"

Очаквайте утре отговора на фотозагадката!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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